Das junge Quintett hat sich während eines Projektwochenendes zusammengefunden und musiziert seitdem gemeinsam (von links im Uhrzeigersinn): Lys Klose, Anna Holfeld, Sebastian Büstgens, Talea Dettmer und Julia Schneider. (Björn Hake)

Das Coronavirus ist schuld. Deswegen konnte der Abschlusstest für ein Quintett junger Nachwuchsmusiker noch nicht stattfinden. Dennoch ist ihre Geschichte besonders und auch Matthias Westerholt vom Förderverein „Mehrmusik“ der Kreismusikschule Verden ist begeistert. „Eine tolle Gruppe, die sich zu ,Jugend musiziert' zusammengefunden hat“, erzählt er und meint damit Talea Dettmer (Querflöte), Julia Schneider (Oboe), Sebastian Büstgens (Klarinette), Lys Klose (Horn) und Anna Holfeld (Fagott).

„Wir haben uns auf dem Musikworkshop KAOS kennengelernt“, blickt Anna Holfeld stellvertretend für das Quintett zurück. Die Abkürzung steht für Kammer-Orchester-Spiel und bringe junge Musizierende aus Bremen, Rotenburg und Verden sowie den Regionen zusammen, die Querflöte, Oboe, Klarinette, Horn oder Fagott spielen. Während des Projektwochenendes spielten alle Teilnehmenden zusammen – sowohl als Orchester als auch in ihren Instrumentengruppen und obendrein als gemischtes Quintett mit jeweils jedem Instrument.

„Nach dem Konzert am Ende hatten wir als dort zusammengekommenes Quintett, auch auf Anregung der Instrumentallehrer, den Wunsch, weiter zusammen zu spielen“, schildert Anna Holfeld. Seitdem treffen sich die fünf jungen Menschen nun schon seit zweieinhalb Jahren immer mal wieder und musizieren.

Nachdem ihre Fagottlehrerin die junge Musikerin im Unterricht ansprach, dass sie sich doch bei „Jugend musiziert“ anmelden könnten, entwickelte das Quintett den Plan, dieses umzusetzen. „Noch am selben Abend fingen wir an zu besprechen, welche Stücke wir präsentieren wollen, wo wir überhaupt antreten müssten, denn immerhin kommen wir aus vier verschiedenen Landkreisen“, erinnert sie sich. Plötzlich musste alles sehr schnell gehen, denn schon drei Tage später war Anmeldeschluss.

Buntes Programm zusammengestellt

Rechtzeitig, einen Tag vor Ablauf der Frist, hatten die Fünf es geschafft: Sie hatten ein buntes Programm aus Tänzen, Haydn und einem arrangierten Streichquartett von Lachner zusammengestellt. Anna Holfeld: „Das fühlte sich stimmig zueinander an und machte uns Freude.“ Nach der Anmeldung haben sie sich dann so oft wie nie zuvor in einem Monat getroffen und haben noch einen Tanz von Agay erarbeitet, „der seitdem zu unseren Lieblingsstücken gehört“.

Bei der Teilnahme an „Jugend Musiziert“ im Januar dieses Jahres war das Quintett zwar aufgeregt, hatte aber auch einfach Spaß. „Diese Aktion hat uns alle zusammengeschweißt“, sagt Anna Holfeld stellvertretend für alle. Auch im Nachgespräch sei die Jury erstaunt gewesen, „dass wir meistens im Wohnzimmer und ohne Lehrkraft üben“. Die Weiterleitung zum Landeswettbewerb sei daher umso mehr für die Fünf eine große Überraschung gewesen.

Sie durften beim Preisträgerkonzert spielen und übten weiter, diesmal für Hannover. „Doch einige Wochen vor dem Auftritt machte uns das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung“: Plötzlich war die Landesrunde ersatzlos abgesagt. „Natürlich hatten wir Verständnis. Aber das Ersatzlose ließ uns keinen Abschluss finden, zumal es für uns das letzte Mal war, dass wir teilnehmen konnten, denn in drei Jahren, wenn wieder diese Besetzung zugelassen wird, sind viele von uns zu alt.“

Das ist aus Sicht des Quintetts schade. Noch dazu konnten sich die fünf jungen Menschen zuletzt auch nicht mehr zum gemeinsamen Musizieren treffen. Ihre Probenarbeit liegt momentan auf Eis. Aber: „Es wird ein Danach geben und dann werden wir weiter üben. Denn den Spaß am gemeinsamen Musizieren haben wir dadurch nicht verloren“.