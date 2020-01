Kaum waren die Türen geöffnet, stürmten zahlreiche Lesehungrige die Cafeteria der Astrid-Lindgren-Schule. (Björn Hake)

„Genau wie im letzten Jahr“, beschrieb Annemarie Kleine das überaus große Interesse, das dem Büchermarkt des Inner Wheel Clubs Verden-Achim-Oyten auch diesmal wieder zuteil wurde. Kaum waren die Türen geöffnet, stürmten am Sonntagvormittag zahlreiche Lesehungrige die Cafeteria der Astrid-Lindgren-Schule an der Karlstraße in Achim, machten sich auf die Suche nach Lieblingstiteln oder stöberten einfach nur in dem reichhaltigen Angebot, das Werke aller Genres enthielt. Je nach Aktualität und Zustand der überwiegend gebundenen Bücher floss etwa ein Viertel des Neupreises in die Kassen des Zusammenschlusses. Nutznießer des Verkaufs waren diesmal die Schulbibliothek des Lehrinstitutes und das Bildungs-Mentoren-Projekt des Bürgerzentrums in der Magdeburger Straße.

Das Sortieren und die Bewertung des übers Jahr angelieferten Lesestoffs hatte, wie seit Längerem üblich, Gisela Anselm übernommen. Gemeinsam mit ihren engagierten Mitstreiterinnen hatte sie Schmöker, Krimis, Sach- und Kinderbücher, Bildbände und Biografien in mehr als 100 rote Kisten eingeordnet, die danach von Freunden und Förderern an ihren Bestimmungsort gebracht wurden. Den Aufbau der Tischreihen hatten junge Männer übernommen, die aus den Krisengebieten der Welt in Achim ein neues Zuhause gefunden hatten. „Auch zum Abbau werden sie wieder zur Stelle sein“, lobte Mitorganisatorin Lydia Dunkel das Engagement der überwiegend syrischen Migranten. Und, was letztendlich übrigbleibe, werde von einer Organisation aus dem Harz übernommen. Ein Schritt, der immer wieder ein topaktuelles Angebot gewährleiste.

Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten

Wer sich spontan nicht für den Erwerb eines Buches entscheiden konnte, hatte beim Verzehr von Kaffee und opulenten Torten die Möglichkeit, einen ersten Blick in den Schmöker seiner Wahl zu werfen. Die meisten Besucher schienen jedoch schon im Vorfeld relativ genau zu wissen, was sie am Ende in die Taschen packen würden. Unter ihnen Martina Dieckmann, die gerne Mittelalterromane liest. Dass sie ihren Lesestoff nicht über das Internet beziehe, begründete die 43-Jährige damit, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und generell auch Hilfsprojekte unterstützen zu wollen. Darüber hinaus gefalle ihr die Atmosphäre inmitten der vielen Leseratten.

Auch Rüdiger Dürr ließ sich in der Menge ausmachen. „Literatur liegt mir einfach am Herzen“, beschrieb er sein Interesse an der Veranstaltung. Kaufen werde er sicherlich nichts, er wolle einfach nur beobachten und sich am Geschehen erfreuen, sagte der Vorsitzende des Fördervereins der Achimer Stadtbibliothek. Währenddessen wurden leere Kisten wieder durch volle ersetzt, einzelne Buchgruppen um zusätzliche Werke ergänzt.

Werke des Briten J.R.R. Tolkien hatten es Johann Schröder angetan. Gleich eine ganze Sammlung hatte der Rentner unter dem Arm, dazu weitere Werke unterschiedlicher Autoren. „Manche Bücher scheinen nicht einmal gelesen worden zu sein“, stellte er begeistert fest und hielt weiter Ausschau nach Bildbänden und Biografien. Auch über den späteren Verbleib seiner Käufe gab der Dörverdener bereitwillig Auskunft: „Die schenke ich der Stadtbücherei in Verden“.

Nach dem Büchermarkt ist vor dem Büchermarkt. Schon im März treffen sich die Damen wieder, um bis dahin erneut eingegangene Spenden vorzusortieren und zu bewerten. So gut wie ihr Basar sei kaum ein anderer organisiert, zeigte sich Lydia Dunkel stolz auf die gemeinsame Arbeit. Zudem lobte sie den Zusammenhalt unter den Club-Mitgliedern, die auch in diesem Jahr in der heimischen Küche für einen beachtlichen Tortenzauber gesorgt hatten. Eierlikör, Baiser, exotische Früchte und Sahne konkurrierten kalorienreich um die Gunst der Gäste. Der Einheitspreis in Höhe von 2,50 Euro pro Stück kam auch hier den genannten Projekten zugute.