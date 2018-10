Der Boulevard in Oyten. Für einige eine der wenigen wirklichen Veränderungen im Oytener Ortskern der vergangenen zehn Jahre. (Focke Strangmann)

Seit zehn Jahren ist die Gemeinde Oyten mit ihrem Ortszentrum Teil des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau West“. Ist in diesem Jahrzehnt nun im Verhältnis zur Zeit viel im Oytener Kern viel passiert, was diesen städtebaulich attraktiver gemacht hat? Darüber gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten in der Gemeinde. Aktuell ist das Thema momentan wieder aufgrund eines sehr umfangreichen, in den kommenden Jahren abzuarbeitenden Maßnahmenkataloges, den die Verwaltung im Rahmen der derzeitigen politischen Diskussion um die angestrebte Erweiterung des Sanierungsgebietes veröffentlich hat (wir berichteten). Bei der Ratssitzung am Montagabend ging es darum, vonseiten der Politik den Weg dafür frei zu machen. Doch bevor die Fraktionen zu Wort kamen, übernahm Bürgermeister Manfred Cordes erst einmal die Initiative. Denn er wollte betont haben, dass in Oyten in den zehn Jahren weit mehr als nur ein Boulevard geschaffen wurde.

So führte das Gemeindeoberhaupt zahlreiche Projekte auf, die realisiert worden sind, aber in der Gesamtbetrachtung gerne untergingen, etwa die Verlegung des Sportplatzes, der Umbau der Grundschule an der Schulstraße oder die Schaffung des neuen Wohngebietes Am Deepen Bund/Alter Sportplatz. Außerdem kam er darauf zu sprechen, dass viel Arbeit im Hintergrund zu erledigen gewesen sei, um überhaupt die Rahmenbedingungen für weitere Projekte zu schaffen. Ganz konkret kam Cordes dabei auf die Erweiterung des Ortszentrums im Bereich hinter dem alten Aldi-Markt an der Hauptstraße zu sprechen – eines der von Anfang an propagierten Hauptziele der Umgestaltung.

Neben einem geplanten multifunktionalen Platz soll ein „Lebensmittelmarkt als Magnet“ wirken. Dabei handelt es sich um den Discounter Lidl, der seinen Standort gerne vom Wehlacker ins Zentrum verlagern möchte. Neben dem Markt soll zudem zusätzlicher Wohnraum entstehen – und zwar auch „preisgünstiger“, wie Cordes versprach. „Wir wollen einen großen Anteil mit einem Investor realisieren“, verriet der Bürgermeister, das entsprechende Gespräche bereits laufen. Ein ganz großes Plus sei, dass die zu beplanenden Gebiete alle der Gemeinde gehören. Positiv wollte Cordes außerdem mit Blick auf das Ortszentrum betont haben, dass ganz allmählich private Investitionen folgen, und verwies etwa auf das Café gegenüber des neuen Aldi-Marktes. Zudem würden weitere Anfragen vorliegen. „Es wird sich in Oyten in den den nächsten Jahren viel ändern“, schloss er seine Ausführungen.

Doch während für den „Marktplatzbereich“ die Planungen langsam voranschreiten, wird dies für den Bereich Alte Hauptstraße und Rathausumfeld noch einige Zeit dauern. Denn dieser ist bisher noch gar nicht Teil des Sanierungsgebietes – soll es aber im Zuge der geplanten Erweiterung werden. Dafür sprach sich im Rat die Mehrheit aus, bei Gegenstimmen aus den Lagern von Grünen, AfD, FDP und Linken. Bis aber mit der Detailplanung für die angedachte Umgestaltung der Alten Hauptstraße/Am Rathaus, die bauliche Erweiterung des Bürgerzentrums und einer dortigen Entwicklung eines sozialen Zentrums begonnen werden kann, ist es noch „ein kleiner Weg“, wie Bauamtsleiter Wolfgang Röttjer ausführte. Denn jetzt folgt erst einmal das Beteiligungsverfahren.

Irritiert zeigten sich parteiübergreifend einige Ratsmitglieder von dem grundsätzlichen Vorhaben, ein soziales Zentrum im Bürgerzentrum am Rathaus zu entwickeln. Schließlich sei das ja eines der Hauptziele für den Ortskern gewesen. Als Beispiel wurde die Bücherei genannt, für die nun von einer Vergrößerung im Bürgerzentrum die Rede war, statt sie, wie einst vorgesehen, in die Nähe des Marktplatzes zu holen. So wurde von mehreren Seiten kritisch angemerkt, die ursprüngliche Idee nicht aus den Augen zu verlieren.