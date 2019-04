Das gemeinsame Mittagessen in der Tagesstätte bietet für die Kinder auch aus Sicht der Verwaltung viele Lerninhalte. (Patrick Pleul/dpa)

Ein gemeinsames Mittagessen gehört sowohl für alle Kinder in den Krippen- und Hortgruppen als auch für die Drei- bis Sechsjährigen in den verlängerten Vormittags- und Ganztagsgruppen in Achim mit zur täglichen Routine. Anders sieht das derzeit aber noch für die Kinder in den Vormittagsgruppen aus. Die Kinder, die die Tageseinrichtung nur von 8 bis 12 Uhr besuchen, haben bisher kein Mittagessen angeboten bekommen. Die Gruppe SPD/Mindermann hat nun jedoch in einem Antrag an die Verwaltung angeregt, eine Befragung unter den Eltern durchzuführen, ob es auch für diese Gruppe einen Bedarf für eine Mittagsverpflegung gibt.

„Ich wurde schon häufig darauf angesprochen, warum es kein Mittagsessen für die Kinder der Vormittagsgruppen in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Achim gibt“, schreibt SPD-Ratsmitglied Paula Kramann in dem Antrag. „Da die Krippengruppen um 11.30 Uhr das Mittagessen geliefert bekommen, bestünde auch für die Kindergartenkinder der Vormittagsgruppe ausreichend Zeit, um etwas Warmes zu essen.“ Theoretisch spricht auch aus Sicht der Stadt nichts dagegen, eine solche Befragung vorzunehmen. Wie aussagekräftig diese jedoch letztlich ist, sei fraglich. „Grundsätzlich zeigt die Erfahrung mit Bedarfsabfragungen lediglich eine sehr schwache Tendenz zu dem anschließend tatsächlichen Anwahlverfahren“, merkt die Verwaltung an.

Wenig Zeit für Kindergartenarbeit

Darüber hinaus biete die gemeinsame Einnahme der Mittagsmahlzeit in der Tagesstätte für die Kinder zwar viele Lerninhalte, die Zeit sei in den Vormittagsgruppen allerdings sehr begrenzt. „Bei der Einnahme von einem gemeinsamen Frühstück und Mittagessen – welches jeweils etwa 45 Minuten in Anspruch nimmt – bleiben nur noch 2,5 Stunden pro Tag, um gemeinsam mit den Kindern den Kindergartentag und die Kindergartenarbeit zu gestalten.“ Um die Abholzeit um 12 Uhr einzuhalten, müssten die Gruppe demnach bereits um 11 Uhr mit dem Mittagessen beginnen. Das Frühstück sei allerdings meist erst gegen 10 Uhr beendet.

„Bei den Elementargruppen von 8 bis 13 Uhr gilt grundsätzlich der gleiche zeitliche Ablauf“, informiert die Verwaltung. Allerdings stünde hier eine weitere Stunde zur Verfügung, um den Ablauf zumindest zeitlich etwas zu entzerren. Auch hier müsste der pädagogische Ablauf jedoch angepasst werden. Auf die Verwaltung kämen durch eine entsprechende Ausweitung der Mittagsverpflegung darüber hinaus auch zusätzliche Kosten zu. Denn neben den Kosten für das Essen zahlen die Eltern immer auch einen „Verwaltungskostenzuschlag“ für die notwendigen Personalkosten in Höhe von 50 Cent. Dieser Betrag deckt die entstandenen Kosten jedoch nur zu etwa 54 Prozent. Der Rest wird von der Stadt getragen.

„Bei aktuell drei Elementargruppen von 8 bis 12 Uhr mit 80 Plätzen bedeutet dies jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 8100 Euro; sowie bei weiteren drei Elementargruppen von 8 bis 13 Uhr mit 73 Plätzen Zusatzkosten in Höhe von circa 7400 Euro“, rechnet die Verwaltung vor. Insgesamt würden eine Anpassung also zusätzliche Kosten in Höhe von rund 15 500 Euro verursachen.

In Rücksprache mit den Kita-Leitungen in der Stadt gebe es darüber hinaus verwaltungsseitig keine häufigen Nachfragen bezüglich einer Mittagsverpflegung in den Vormittagsgruppen. Das Gegenteil sei der Fall: Eltern, deren Kinder die Gruppe von 8 bis 14 Uhr besuchen, würden sich erkundigen, ob eine Teilnahme am Mittagessen verzichtbar sei.

In der Sitzung des Sozialausschusses am Montag, 6. Mai, soll der Antrag der SPD mit den übrigen Fraktionen diskutiert werden.