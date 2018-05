Ulrich und seine Frau Inge Jordt aus Verden haben neuen Lesestoff gesucht, den sie nach Gran Canaria mitnehmen können. Sie betreibt dort eine kleine Bibliothek und leitet Lesekreise, er kümmert sich als pensionierter Pastor um die deutschsprachige Gemeinde auf der Insel. (Björn Hake)

Achim. Inge Jordt hält drei Bücher in der Hand. Ihre Augen wandern weiter aufmerksam über die schier endlosen Mengen an neuem Lesestoff. Der Büchermarkt im Gymnasium am Markt der Bürgerstiftung Achim war jetzt der perfekte Ort für alle Leseratten. Doch es ist nicht nur die eigene Leselust, die die Verdenerin Inge Jordt in die Stadt Achim getrieben hat. Denn die 63-Jährige betreut auch eine kleine Bibliothek. Diese liegt immerhin knapp fünf Flugstunden entfernt – auf der Kanarischen Insel Gran Canaria.

„Seit vier Jahren verbringe ich gemeinsam mit meinem Mann den Winter auf der Insel. Ich bin die begleitende Ehefrau“, sagt Jordt und lacht. Ihr Mann Ulrich Jordt ist pensionierter Pastor und kümmert sich jedes Jahr von Oktober bis Ostern um die deutschsprachige Gemeinde auf der spanischen Insel. Es ist eine von rund 130 Außenstellen, die von der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) betrieben werden. Das Gemeindezentrum auf Gran Canaria führt auch eine kleine Bibliothek, die Inge Jordt stetig mit neuen Büchern bestückt. „Viele spenden auch ihr Buch, nachdem sie es durchgelesen haben“, erzählt sie.

Lesekreise für Senioren

Ein Teil des Gemeindelebens sind auch Lesekreise, die von Inge Jordt geleitet werden. „Ein Thema war zum Beispiel Henning Scherf und die Frage, wie er das Leben im Alter sieht“, erklärt sie. Der SPD-Politiker war lange Bremer Bürgermeister, hat sich aber auch als Buchautor einen Namen gemacht. Beim Stöbern auf dem Büchermarkt denkt Inge Jordt schon daran, welche Titel sich wohl für den Lesekreis eignen könnten. „Der Großteil der Teilnehmer ist 65 Jahre oder älter“, sagt sie. Viele beschäftige die Frage, wie sie das Leben im Alter am besten gestalten können.

Zwei Titel hat Jordt schon für ihren Lesekreis gefunden. „Die schönsten Jahre“ von Elke Heidenreich und „Süßer Vogel Jugend: oder Der Abend wirft längere Schatten“ von Helmuth Karasek. Jordt bewundert den Schreibstil von Elke Heidenreich, sie ist eine ihrer liebsten Autoren. „Der Realismus und ihr Humor begeistern mich.“

Begleitet wird Inge Jordt von ihrem Mann, der aber mit deutlich weniger Engagement nach Büchern sucht. Seine Begeisterung für Gran Canaria kann der 70-Jährige schnell auf den Punkt bringen. „Sehen Sie doch mal“, er zeigt auf seine Füße, „Sandalen kann ich da immer tragen.“ Schon bevor er seinen „Winterdienst“ als Pastor antrat, verbrachte er viele Urlaube auf der Insel. Mit einem zusätzlichen Verdienst ist die Arbeit übrigens nicht verbunden. Die Kirche stellt die Unterkunft und ein Fahrzeug, hinzu kommt ein Taschengeld. „Das ist für uns eine Win-Win-Situation, weil wir so gerne auf der Insel sind“, sagt Ulrich Jordt.

Während der Bummel des Ehepaars allmählich zu Ende geht, ist der Büchermarkt aber immer noch gut besucht. „Als wir heute Morgen um 9 Uhr geöffnet haben, warteten schon 30 Menschen vor der Tür“, sagt Sylke Körner. Die 60-Jährige organisiert schon seit zehn Jahren den Büchermarkt der Bürgerstiftung. „Heute liegen hier etwa 18 000 Bücher“, verrät sie. Der Aufbau habe am Vortag etwa fünf Stunden gedauert. Tatkräftige Unterstützung gab es vom Technischen Hilfswerk (THW) und der Achimer Tafel, die ihren Transporter zur Verfügung stellte. Die Einnahmen des Büchermarktes kommen den beiden Projekten „Lernort Wald“ und „Lernort Bauernhof“ der Bürgerstiftung zugute.



Die nächste Büchersammlung der Bürgerstiftung Achim wird am 22. September von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Kasch an der Bergstraße veranstaltet, ein weiterer Büchermarkt folgt dann am 27. Oktober.