Ute Gajus ist seit 20 Jahren die Vorsitzende des in Achim ansässigen Fördervereins für das Maria-Luisen-Kinderheim in Buenos Aires. (Björn Hake)

Wegen der Corona-Pandemie fällt es allen Fördervereinen und Organisationen, die mit Spendengeldern anderen helfen wollen, derzeit sehr schwer, in der ansonsten wohl lukrativen Vorweihnachtszeit Geld zu sammeln – wie stellt sich die Situation für Ihren Förderverein dar?

Ute Gajus: Das ist auch vor Ort in der deutschen Gemeinschaft nicht auf null gefahren, aber natürlich sehr schwierig. Es verlagert sich gerade sehr ins Virtuelle, da ist viel zu tun und es wird von allen Seiten Kreativität gefordert. Das ist schon spannend, die Möglichkeiten zu nutzen.

Die habe ich schon häufiger gehört, die Frage „Warum gerade Argentinien“? Es gäbe doch so viel, für das man sich engagieren kann, das könne man doch auch hier machen und muss nicht ins Ausland gehen. Ja, das ist richtig. Ich kann mich aber nur für ein Projekt engagieren und kann nicht in mehreren Projekten zeitgleich aktiv sein, auch wenn sie alle toll und wichtig sind. Ich verschreibe mich dem, was ich kenne, das transparent ist, von dem ich weiß, dass Spenden eins zu eins dort unten ankommen. Das Geld landet unmittelbar und direkt beim Kinderheim und kann da verwendet werden. Bei Menschen, die mich kennen, muss ich hier für das Projekt keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Ein bisschen Aufmerksamkeit schadet aber nie.

Alle überlegen sich heutzutage, wie sie an Spenden herankommen können und was sie tun können. Das große Thema Online-Fundraising steht bei uns ganz oben auf der Liste, wir sind viel mit der Digitalisierung beschäftigt, um weiter an Spendenmittel zu kommen. Wir müssen und wollen da aktiver werden, über die sozialen Medien und über Newsletter zum Beispiel. Wir möchten so viele Kanäle bedienen wie möglich. Denn es hilft nicht, wenn ich in Achim zu erzählen versuche, wie toll und wichtig dieses Kinderheim ist. Das allein wird jedenfalls nicht reichen, es muss breiter gestreut werden. Es geht darum, neue Spender zu generieren, wir haben durchaus regelmäßige Spender. Grundsätzlich könnten wir im Kinderheim von den Raumkapazitäten her mehr Kinder betreuen, wir haben aber nicht das Geld, zusätzliches Personal zu bezahlen.

Ja, das scheint bei der Öffentlichkeit sehr gut angekommen zu sein, wie Rückmeldungen auf die Zeitungsberichte zeigen. Der Zoo muss ja auch irgendwie Geld reinbekommen, denn die Kosten sind trotz der Schließung da. Was sich letztlich monetär für unseren Verein daraus spiegelt, müssen wir abwarten, noch steht die Kooperation am Anfang. Aber manchmal hilft es auch, wenn Menschen sich mal intensiver mit dem Thema beschäftigen und sich vielleicht über die beiden Institutionen genauer informieren. Es wird auf jeden Fall weitere virtuelle Zoobesuche geben.

Indem ein ehemaliger langjähriger Heimleiter mit einer deutschen Achimerin verheiratet war. Sie ist verstorben, er hat aber weiterhin eine Verbindung zu Achim gehabt, wodurch ich ihn irgendwann kennengelernt habe. Ich kenne das Kinderheim seit 1995 und bin seit dem Jahr 2000 als Vorsitzende im Förderverein aktiv. Das war auch das Jahr, in dem ich erstmals im Kinderheim war. Es ist aus einer freundschaftlichen Beziehung nach Argentinien entstanden und das hat sich so fortgesetzt, auch bei wechselnder Heimleitung. Das Heim hat übrigens bezahlte Mitarbeiter, die sich um die Kinder kümmern und einen ehrenamtlichen Vorstand, ähnlich wie beim Förderverein – da ist dann der Austausch vorhanden. Das Kinderheim war schon immer in der deutschen Gemeinschaft in Argentinien verankert, die in Buenos Aires nach wie vor sehr groß ist.

Es gab damals fehlende Aktivitäten des Fördervereins und das war schon ein bisschen schwierig, weil er die Gemeinnützigkeit hat und regelmäßige Spendeneinnahmen nachweisen muss, um eben die Gemeinnützigkeit auch für die Zukunft zu behalten. Ich hatte und habe einen engen freundschaftlichen Kontakt zu Argentinien und immer wenn ich dort bin, um Freunde zu besuchen, steht auch ein Besuch des Kinderheims an. Ich bin bisher vier Mal da gewesen und kenne das Gebäude gut. Wenn es heißt, dass am Außengelände was gemacht werden muss, weiß ich, dass es dort nicht schön ist. Da ist viel Stein, viel Beton, da muss gerade in Lockdown-Zeiten etwas Kindgerechtes passierten. Ich habe einen engen Austausch mit Argentinien, mit der ehrenamtlichen Vorsitzenden. Wir treffen uns regelmäßig in Videokonferenzen und klären die Notwendigkeiten. Es ist ein Pool von 40 bis 50 Freiwilligen, die rund ums Kinderheim aktiv sind.

Ich habe mit Veranstaltungen angefangen, um für Aufmerksamkeit für den Verein in der Öffentlichkeit zu sorgen. Unter dem Slogan „Kunst und Künstler für Kinder“ haben wir das gemacht, das war aber sehr zeit- und arbeitsaufwendig. Es hatte eine Vorbereitung von einem viertel Jahr und eine Nachbereitungszeit von vier bis sechs Wochen – und wir haben das komplett in der Freizeit gemacht. Da ich hauptberuflich einen anderen Job habe, musste ich schauen, was ich leisten kann. Denn wenn ich diese Dinge tue, versuche ich, sie vernünftig zu machen und nicht mehrere Sachen anzufangen und sie nur halb zu Ende zu bringen. Das war schon gut, dass ich in Achim durch die Aktionen immer mal wieder Spender gefunden habe, auch regelmäßige Spender. Bis 2007 haben wir die Veranstaltungen gemacht, Klinken putzen waren wir aber nie. Es gibt glücklicherweise ein paar Firmen und Stiftungen europaweit, die uns unterstützen. Daraus resultiert der Hauptanteil unseres Spendenaufkommens. Durch diese Spenden wird gerade mal ein Viertel der Kosten des Kinderheimes gedeckt, daher haben wir immer das Bestreben neue Spender zu finden.

Es ist weniger ein Problem, Hilfe für einzelne Veranstaltungen oder zeitlich begrenzte Projekte zu bekommen. Aber ist nach wie vor schwierig, Menschen für dauerhafte, ehrenamtliche Tätigkeiten zu begeistern. Es ist nie unmittelbar die Erkenntnis da, was man geleistet hat. Man muss schon einen Bezug zu Argentinien haben oder zu einem Kinderheim. Das ist die Herausforderung, vor der wir immer stehen: Wie finden wir Menschen, die bereit sind, dauerhaft einzusteigen.

Zur Person

Ute Gajus

ist seit dem Jahr 2000 die Vorsitzende des Fördervereins fürs das Maria-Luisen-Kinderhaus in Buenos Aires. Den in Deutschland (in Düren) gegründeten Verein, der seinen Sitz seit 1995 in Achim hat, gibt es seit 1992. Die 57-jährige Vorsitzende ist von Beruf Bankkauffrau und leitet die Geschäftsstelle der Bremischen Volksbank in Achim. Der Förderverein hat 14 Mitglieder und sammelt laut Ute Gajus im Jahr zwischen 40 000 und 50 000 Euro für die gemeinnützige Einrichtung, die seit 1877 notleidenden Kindern und Jugendlichen ein Dach über den Kopf und eine Versorgung bietet (www.hogarmarialuisa.org).