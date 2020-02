Versorgen die Völkerser mit Backwaren: Erasmie-Mitarbeiterin Ute Poehl-Baltrusch (links) und Inhaberin Sibylle Jackl. (Björn Hake)

An diesem grauen Wintermorgen liegt der Ort Völkersen auch um neun Uhr noch im Morgengrauen. Die Sonnenstrahlen haben noch nicht ihren Weg durch die dichte Wolkendecke gefunden. Da entfaltet das Licht des Bäckerladens einen geradezu goldenen Schein. In geschwungener, roter Schrift steht das Wort „Erasmie“ über der Eingangstür. Insbesondere in Verden ist dieser Name bereits bekannt, nun hat die Konditorei expandiert. Die berühmte Praline „Verdener Pferdeapfel“ von Erasmie gibt es jetzt auch da, wo die Völkerser Landstraße einen großen Bogen macht.

Eigentlich wollte die Inhaberin Sibylle Jackl ab dem 1. Januar den Bäckerladen in Völkersen übernehmen. Doch Mitte Dezember musste dann plötzlich alles ganz schnell gehen. „Eine Woche vorher kam die Info, dass der zweite Advent der letzte Verkaufstag des Bäckerladens sein soll“, berichtet Jackl. Sie wollte es aber unbedingt verhindern, dass die Bäckerei für ganze drei Wochen brach liegt. Also klemmte sie sich hinter das Telefon, um die Handwerker für die Renovierung zu organisieren. „Das war nicht so leicht, denn die hatten natürlich volle Auftragsbücher“, sagt sie. Doch nach der Übernahme sollte der Bäckertresen unbedingt in neuem Glanz erstrahlen. Binnen fünf Tagen gelang die Hauruck-Aktion. Am Freitag, 13. Dezember, öffnete dann der Bäckerladen Erasmie in Völkersen. Den Aberglauben hat Jackl kurzerhand ins Gegenteil verkehrt: „Freitag der 13. ist für mich nun ein Glückstag.“

Lange Backhistorie in dem Gebäude

Backwaren aller Art haben an der Völkerser Landstraße 60 eine lange Geschichte. Im Jahr 1931 eröffnete in diesem Haus „Eberlings Backstube“. Neben dem Hauptsitz samt Backbetrieb in Völkersen betrieb die Bäckerei im Umkreis noch fünf weitere Verkaufsstellen. Im Jahr 2014 musste der Enkel des Gründers Insolvenz anmelden, die Stadtbäckerei Uhde mit Sitz in Hoya übernahm vier der sechs Filialen. Doch das Geschäft in Völkersen lief zuletzt offenbar schleppend, weshalb die Übernahme durch die Konditorei Erasmie möglich wurde. Dieser Schritt war eine nahe liegende Option. Seit 2018 werden all die Pralinen und süßen Versuchungen, die in der Verdener Filiale über den Tresen gehen, nämlich in Völkersen gefertigt.

Nach einer Insolvenz musste Jackl ihr Geschäft im Jahr 2018 auf neue Fuße stellen, mit dem Umzug in ein kleineres Café in der Verdener Innenstadt gelang der Neuanfang. Ist es nicht riskant, gerade einmal zwei Jahre danach eine neue Filiale zu eröffnen? „Das Risiko ist überschaubar. Ich habe hier ja keinen Neubau für 150 000 Euro hingestellt“, erklärt Jackl. Die Miete sei gering, trotzdem habe sie natürlich die Renovierung und die Personalkosten einkalkuliert. Zwei Verkäuferinnen hat sie übernommen, eine dritte kam noch hinzu. Aktuell ist Jackl noch auf der Suche nach einer Aushilfskraft, die auf 450-Euro-Basis arbeiten kann.

Kooperation mit Bäckerei Rotermundt

Mit dem schwungvollen „E“ über der Eingangstür hat sich der Bäckerladen in Teilen auch in eine Konditorei verwandelt. Fein säuberlich aufgereiht haben Pralinen einen Abschnitt des Tresens erobert – ob dunkle, Vollmilch- oder weiße Schokolade, mal kugelrund und manchmal eckig. Und wer sich mit einem Kaffee einen Moment der Ruhe gönnen will, den erwartet als extra eine kleine Kostprobe. Trotzdem sind natürlich auch Brot und Brötchen nicht aus dem Angebot verschwunden. Die Bäckerei Rotermundt aus Holtum-Geest beliefert das Geschäft.

„Rotermundt hat als Bäcker einen guten Ruf. Das gleiche gilt für uns als Konditorei. Diese Symbiose kann nur gut gehen“, meint Jackl voller Optimismus. Für sie ist dieses neue Kapitel aber nicht nur ein reines Geschäft. Völkersen bleibe so auch etwas erhalten, was viele Dörfer inzwischen verloren haben. „Mich erinnert ein Bäcker immer an meine Kindheit. Im Dorf war das ein zentraler Treffpunkt, eine Art Bild-Zeitung für den Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft“, schwärmt Jackl. Deshalb bietet sie in dem Bäckerladen auch ein kleines Frühstück an, eine Sofaecke lädt zum gemütlichen „Schnack“ ein. Und vor dem Fenster bietet sich ein Schauspiel, auf das Gäste in Verden verzichten müssen: frei laufende Hühner. Das bietet eben nur eine Dorfbäckerei.