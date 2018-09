Im Einsatz waren unter anderem Feuerwehrkräfte aus Sottrum und Stuckenborstel. (Christian Butt)

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus im Sottrumer Ortsteil Stuckenborstel ist am Freitagvormittag ein 63-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich im Haus nach der Explosion ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Holzhaus bereits in Flammen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer nicht auf das Nachbargebäude und den angrenzenden Wald ausgrebreitet hat.

Der schwerverletzte Mann wurde nach der notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursachenforschung dauert nach Angaben der Polizei an. Mit ersten Ergebnissen sei in der kommenden Woche zu rechnen. (mmi)