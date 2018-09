Kräfte mehrerer Feuerwehren waren im Einsatz. (Christian Butt)

Sottrum-Stuckenborstel. Am Hermann-Löns-Weg im Stuckenborsteler Wochenendgebiet ist nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag ein Wohnhaus komplett niedergebrannt. Zunächst habe es am Haus eine Explosion gegeben, heißt es im Polizeibericht. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits vollständig in Flammen. Der 63-jährige Bewohner des Hauses wurde schwer verletzt. Er wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Feuerwehren konnten das Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude und den angrenzenden Wald verhindern. Das betroffene Holzhaus brannte jedoch komplett nieder. Ermittler der Polizei nahmen vor Ort die Brandursachenerforschung auf. Erste Ergebnisse hierzu werden jedoch erst in der kommenden Woche, nach Hinzuziehen eines Brandsachverständigen, zu erwarten sein. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war zur Einsatzstelle entsandt worden. Außerdem sind Kräfte der Feuerwehren Stuckenborstel, Sottrum, Clüversborstel, Hassendorf und Reeßum im Einsatz gewesen.