Lucy, Andre und Malin (von links) waren nur drei von 160 Absolventen, denen am Donnerstag vor dem IGS-Gebäude nach einem Freudensprung zumute war. (Björn Hake)

Oyten. Die 160 Schülerinnen und Schüler, die Schulleiter Reinhard Ries am Donnerstagnachmittag im Rahmen der Schulentlassungsfeier in der vollbesetzten Aula der Integrierten Gesamtschule Oyten in die "Freiheit" entließ, haben für die Bildungseinrichtung durchaus Geschichte geschrieben. Denn der "Pangäa-Jahrgang", dem die Jugendlichen angehörten, war der erste Abschlussjahrgang überhaupt an der IGS Oyten. Aber nicht nur deshalb zeigte sich Ries vor mehreren Hundert Gästen gut gelaunt und zu Späßen aufgelegt, sondern auch wegen der gezeigten Leistungen und erworbenen Abschlüsse seiner Schützlinge.

Denn sage und schreibe 99,4 Prozent der Schüler aus dem Pangäa-Jahrgang haben einen Abschluss erreicht. "Das ist schon enorm und zeigt, dass wir die Ausbildung an der IGS Oyten ernst nehmen", staunte Schulleiter Reinhard Ries. Mut machten dem Frontmann aber auch die anderen statistischen Werte. So haben 70 Prozent der Absolventen den erweiterten Sekundarabschluss in der Tasche. Schülern mit Förderbedarf gelang es zudem, bereits nach der neunten Klassen den Hauptschulabschluss zu erzielen.

Verzichten müssen Reinhard Ries und seine Kollegen derweil auf viele bekannte Gesichter nicht, denn 80 Prozent der Absolventen bleiben der IGS erhalten und werden dort künftig die neue Oberstufe besuchen, um sich fit für das Abitur zu machen. Ein Fünftel des Jahrgangs zieht es hingegen direkt in die berufliche Ausbildung. "Ihr habt hier viel erreicht und seid gut vorbereitet für den nächsten Lebensabschnitt", sagte Ries zum Ende seiner Laudatio, ehe das Unterhaltungsprogramm einsetzte. Hier gab es für das Publikum, zumeist Eltern, Geschwister und Verwandte der Schüler, einen bunten Strauß an musikalischen Beiträgen, Lyrik und Theaterszenen.

Den besten Rat gab es für die Absolventen von dem Dichter Robert Freud, dessen Spruch "Verabschieden bedeutet auch, sich auf die nächsten Begegnungen zu freuen" in bunten Lettern die Innenseite des kleinen Programmheftes zierte.

Die Absolventen der IGS Oyten:

Pangäa A: Aran, Bilgi Pangäa; Botjak, Lisa Marie; Braber, Leviena; Corovic, Julijana; Eggers, Niklas; Fernengel, Rico; Gröschel, Jule; Grundt, Malin; Hastedt, Marcel; Heitmann, Vanessa; Hilgemeier, Kim-Laura; Karaca, Firat; Lange, Robin; Mercier, Ramon; Meyer, Yanik; Mindermann, Jan; Moos, Benita; Mühlmeister, Alena; Müller, Andre; Omar, Iman; Peinemann, Jan Philip; Randermann, Amélie Sophie; Wilczek, Henri; Wolters, Noah; Zornow, Rene-Maxim.

Pangäa B: Alma, Deniz; Bartholomä, Lina-Marie; Brandhorst, Leon; Burc, Isabell; Evers, Melina; Finke, Lea; Friedrich, Annika; Gossé, Yannick; Hagemeister, Elias; Harms, Leon; Herholz, Anna; Hildebrandt, Michelle; Höper, Hanna Sophie; Höper, Lena Marie; Krebbing, Jonas; Krieg, Lennard; Lamich, Vivien; Meyer, Fabian; Meyer, Marlene; Müller, Dana; Müller, Lea-Marie; Osmers, Lukas; Pietras, Julian; Sabrowski, Nadine; Staffeldt, Carl; Thoms, Pia; Weide, Celina.

Pangäa C: Alma, Can; Beuße, Celina; Bruns, Falko; Diptmar, Yannik; Ehlers, Merlin; Enns, Dennis; Frese, Michelle; Gieschen, Lara Catalina; Heichel, Simon; Henke, Jesco; Holsten, Lucy; Jäger, Nick; Kajtazi, Lirije; Koch, Leonard; Maruschke, Hannah; Metz, Pia; Oedekoven, Felix; Ortmann, Sina; Pohl, Malin-Elea; Schneider, Larissa; Schulz, Kyra; Sebastian, Tim; Steinau, Jan-Cedric; Steinecke, Laura; Wöltjen, Mandy.

Pangäa D: Bick, Fabian; Bieneck, Kervin; Chaikmos, Zena; Dahlweg, Swante; Disveld, Maximus; Dürl, Anna-Maria; Fischer, Jannik; Ghariz, Sharin-Tamem; Heier, Lara; Heitkamp, Michelle; Jäckel, Jasmin; Kaldekewitz, Fynn; Kiebler, Leon; Klüßendorf, Pia-Pheline; Koehle, Lea-Celine; Menke, Max; Migos, Zoe; Nederstigt, Nick; Omar, Malek; Penninggers, Max; Riechmann, Vivien; Riecke, Gabriel; Rütz, Vivien; Scheich-Mous, Mariam; Schliem, Celina; Schmidt, Justin; Ullrich, Jan-Christoph; van den Berg, Niklas.

Pangäa E: Blome, Janni Alexander; Burgemeister, Jostein; Chu, Vanessa; Demmig, Marvin; Erich, Lea-Sophie; Hasselbach, Joey Ricky; Heizmann, Evelyn; Hinsch, Florian; Hoheisel, Leonie; Hohlweg, Sara-Leana; Küsel, Marina Denise; Küstermann, Jonathan; Meinel, Marius; Mitwollen, Anika; Pein, Lukas Maximilian; Platt, Simon; Rothe, Tanja Melissa; Sabrowski, Laura; Sanner, Anouk; Schwagerus, Wilhelm; Seekamp, Joelina Zoe; Sowa, David; Thoms, Joshua; Toma, Nina; Trunkhardt, Max; Wagschal, Milissa; Wendorff, Thorben.

Pangäa F: Asendorf, Lukas; Aßmann, Luka; Blohme, Henrike Katharina; Blohme, Johannes; Busch, Katharina; Dargel, Sören; Diekmann, Lisa; Erdmann, Lena; Franzen, Franziska; Garbade, Luca; Grobbin, Julie; Gruslak, David; Hagemeister, Ida Fabienne; Harm, Johanna; Kastens, Til; Lork, Johannes; Maia, Tom Robin; Matschulat, Jan-Lennart; Osmers, Johanna; Pabst, Merle; Röver, Lena; Schirmacher, Klaas; Schneider, Melina; Schwagerus, Daniel; Spohler, Tessa; Steinbart, Jasper Arthur; Turner, Marie Sophie; Vinet Palma, Isabel; Weiß, David Ben; Wittmaier, Timo.