Noch immer stehen in Achim Familien ohne einen Platz für ihre Kinder im Kindergarten dar. (Michael Braunschädel)

Wann immer im Achimer Rathaus politisch über die Kindergärten und die dazugehörigen Belegungszahlen sowie die künftigen Bedarfe debattiert wird, wird es emotional. Da machte auch die jüngste Sitzung des Sozialausschusses am Montagabend keine Ausnahme: Schließlich steht hinter jeder Zahl, die die Stadtverwaltung präsentiert, das Schicksal einer Familie, insbesondere das derer, die bisher keinen Kita-Platz oder nicht den Wunschplatz für ihr Kind bekommen haben. Dieses Mal allerdings stand hinter den wichtigsten Zahlen ein dickes Fragezeichen – denn Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker konnte den Ausschussmitgliedern nicht erklären, wie sie zustande gekommen waren.

Dabei ging es um freie Plätzen, die es zum einen noch bis zum Jahresende und zum anderen bis zum 31. März 2021 in den einzelnen Kitas, Krippen und Horts geben soll. Dabei handelt es sich um Plätze, die nach und nach wegen der wochenweisen Eingewöhnung, wegen eines erst dann erreichten Mindestalters oder anderer Vorschriften besetzt werden können. Demnach gibt es in den Achimer Einrichtungen insgesamt 51 freie Plätze bis zum Jahresende für die Drei- bis Sechsjährigen und bis Ende März nächsten Jahres noch weitere 36 freie Plätze – macht 87 freie Plätze. Dem gegenüber stehen laut Fachverwaltung in dieser Altersklasse exakt 87 Kinder zwischen drei und sechs Jahren, denen bisher kein Platz angeboten werden konnte.

Keine einleuchtende Antwort

„Wenn das so wäre, bräuchten wir ja gar nichts mehr zu tun“, stellte Bernd Junker (SPD) gleichermaßen belustigt und verwirrt fest. Und natürlich wunderten sich alle anderen Ausschussmitglieder ebenfalls – zumal dann auch die Plätze für die Sechs- bis Zehnjährigen im Hortbereich fast auskömmlich wären und im Krippenbereich dann im April 2021 nur noch 24 Ein- bis Dreijährige ohne Platz dastünden. Die anwesenden Verwaltungsleute des Fachbereichs Soziales schlossen aus, dass die Zahl der freien Plätze bis März 2021 in den Zahlen für den Zeitraum bis Ende dieses Jahres enthalten sind, wussten letztlich aber keine einleuchtende Antwort. Auch am Tag danach war dazu keine Stellungnahme aus dem Fachbereich zu erhalten.

Wiltrud Ysker hatte in der Sitzung betont, dass die Belegungszahlen „rein rechnerisch“ in die richtige Richtung gingen. „So gesehen, nähern wir uns dem Punkt, dass wir alle Kinder mit einem Platz versorgen können – jedoch nicht mit den Plätzen, die sie gerne hätten“, erklärte die Fachbereichsleiterin. Falls diese präsentierten Zahlen korrekt sind, sind im Krippenbereich 68 Kinder ohne Platz (im Vorjahr: 79) und wie im Vorjahr haben neun Kinder nicht die gewünschte Betreuungszeit bekommen. Im Kitabereich sind besagte 87 Kinder (Vorjahr: 170) ohne Platz und 77 Kinder ohne ihre Wunsch-Betreuungszeit (Vorjahr: 101). Im Hortbereich warten demnach 34 Kinder auf einen Platz (Vorjahr: 38), während 5 Kinder (Vorjahr: 6) nicht ihren Wunschplatz haben. Für Ysker sei die Stadt damit „von den absolut hohen Zahlen des Vorjahrs heruntergekommen“. Und sie erinnerte daran, dass der Rechtsanspruch der Eltern lediglich eine vierstündige Betreuungszeit umfasst.

Derzeit beschäftigen die Stadt Achim fünf Klagen von Eltern, eine außergerichtliche Einigung hat es gegeben. Und nicht nur deshalb pochte Michael Pahl (SPD) darauf, „dass die Entwicklung viel zu positiv dargestellt wird“. Denn auch alle Familien, die nicht ihre Wunschbetreuungszeit bekommen haben, „haben ein massives Problem“. Daher beharrte die SPD-Fraktion darauf, mehr zu tun: besser und schneller Erzieherinnen anzuwerben und den Familien in Achim mehr (Wunsch-)Plätze anzubieten.

Die Verwaltung mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld an der Spitze versicherte, in Sachen Personalakquise schon vieles ausgereizt zu haben, aber Ditzfeld sagte nach diversen Hinweisen aus dem SPD-Lager den Sozialdemokraten zu, etwa ihre Tipps zu Stellenanzeigen an den Fachbereich Personal weitergeben zu wollen. Rückendeckung bekam die Stadtverwaltung von Karl-Heinz Lichter (CDU): „Jedes Mal wird darüber diskutiert, dass es nicht ausreicht. Das ich nicht in Ordnung, denn es wird bereits einiges getan“.