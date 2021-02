Schon zu Zeiten des ehemaligen Ortsbrandmeisters Helmut Frank herrschte akuter Platzmangel im Feuerwehrhaus beim Ottersberger Rathaus. (Focke Strangmann)

Soll das neue Feuerwehrhaus der Ottersberger Ortsfeuerwehr am Fährwisch neu gebaut, am alten Standort beim Rathaus umgebaut und modernisiert werden oder gar auf einem Grundstück innerhalb des Dreiecks zwischen Landesstraße 168, Bahnhofstraße und der Bahntrasse entstehen? Bei der jüngsten Sitzung des Ottersberger Gemeinderates stand diese richtungweisende Entscheidung für die Kameraden erneut auf der Tagesordnung.

Dabei entschied sich das Gremium in großer Mehrheit für die Aufstellung der 65. Änderung des Flächennutzungsplanes Feuerwehrhaus Ottersberg Fährwisch und ebnete damit den Weg für den Standort am Fährwisch, der von den Ottersberger Brandschützern aufgrund verschiedener Faktoren favorisiert wird. Zwar sei das letzte Wort trotz des nunmehr angestoßenen Planverfahrens noch nicht gesprochen, doch die Tendenz gehe laut Bauamtsleiter Ralf Schack klar zum Standort am Fährwisch. Die Christdemokraten um Reiner Sterna, die sich bei der Abstimmung mit sieben Stimmen enthielten, haben derweil noch weiteren Klärungsbedarf, was die optimale Standortfrage betrifft. „Wir sagen ausdrücklich Ja zum Feuerwehrhaus, aber wir können derzeit nicht zu 100 Prozent sagen, dass der Standort Fährwisch wirklich der richtige ist. Für uns sind noch viele Fragen ungeklärt und es gibt noch einige Baustellen“, erklärte Sterna.

Erweiterung dringend nötig

An den Fakten ändern die Bedenken der CDU-FDP-Gruppe jedoch nichts. Die vorhandenen Räumlichkeiten der Ottersberger Feuerwehr am Rathaus sind nach heutigen Maßstäben nicht mehr ausreichend. In der Vergangenheit entbrannten bereits intensive Diskussionen über die dringend notwendige Erweiterung der Möglichkeiten durch einen Um- oder Neubau und verschiedene Standorte wurden untersucht. Die Ortswehr hat sich dabei für einen Standort auf dem Osterfeuerplatz am Fährwisch ausgesprochen. Dieser Standort würde nach Ansicht der Kameraden alle Anforderungen wie zum Beispiel die schnelle Erreichbarkeit und die zentrale Lage im Zuständigkeitsgebietes der Ortsfeuerwehr Ottersberg erfüllen.

Da es wegen der Nähe zum Landschaftsschutzgebiet und des zukünftigen Überschwemmungsgebietes zunächst Bedenken gab, hatte ein Abstimmungstermin mit den zuständigen Fachdiensten des Landkreises Verden stattgefunden. „Als Ergebnis konnte festgehalten werden, dass der Standort auch unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher, wasserrechtlicher und städtebaulicher Belange möglich ist“, erklärte Schack. Die Christdemokraten hatten indes schon im November 2020 einen Antrag auf Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für den Standort am Fährwisch bei der Verwaltung eingereicht. Es habe sich der Eindruck aufgedrängt, dass der Bereich Fährwisch viele weitere Nutzungen vereinigen müsse, erklärte die CDU-Fraktion den Hintergrund ihres Antrags und nannte beispielhaft die bisherige Nutzung des angedachten Areals als Osterfeuerbrauchtumsplatz sowie als Verweilplatz für Zirkus und Reisende.

Um das bestmögliche Ergebnis für die Ottersberger zu erzielen, sollte die Standortfrage mit Weitblick und nicht mit – scheinbar alternativlosen – Steuererhöhungen verwirklicht werden, appellieren die Christdemokraten. Bürgermeister Tim Willy Weber sprach sich derweil für einen Neubau am Fährwisch aus, für den „harte Faktoren“ sprächen. Ein großer Vorteil sei etwa die schnelle Anbindung bei Autobahneinsätzen.