Nach diesem Mann wird gesucht. (Polize)

Nach dem Raubüberfall auf einen 77-Jährigen, der sich am 27. Juni in Achim-Baden mit einem falschen Polizisten getroffen hatte, von diesem ausgeraubt und um Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erleichtert wurde (wir berichteten), nutzt die Polizei nun ein Phantombild zur Fahndung. Es zeigt den Täter, der Mitte bis Ende zwanzig, etwa 1,80 Meter groß und korpulent (mit Bauchansatz) sein soll. Bei der Tat trug er dunkle Kleidung: ein kurzärmeliges, dunkelblaues T-Shirt mit dem Schriftzug „Calvin Klein“ sowie eine Bauchtasche. Er trug kurze, dunkle Haare und einen kurzen Bart.

Zeugen sollen sich melden

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann nicht allein agiert hat. Aber auch unabhängig davon sollen Zeugen, die im Vorfeld der Tat einen weißen Kastenwagen an der Straße Am Weserhang zwischen Quickborn und Zum Ölhafen gesehen haben, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Hinweise zum Täter und zum Auto an 0 42 31 / 80 60.