Ein unbekannter Mann wird beschuldigt, einen 27-jährigen Fahrdienstleiter am Bahnhof Langwedel mit einem Messerschnitt und einem Faustschlag verletzt zu haben. Zuvor klopfte der unbekannte Mann an die Tür des Dienstgebäudes an Gleis 1, berichtet die Bundespolizeiinspektion Bremen. Als der Fahrdienstleiter am Montagabend um 20.50 Uhr die Tür öffnete, erkundigte sich der Mann zunächst nach dem Weg zu einem Dönerladen. Der Bahnmitarbeiter wollte ihm den Weg erklären und wurde überraschend angegriffen: Ein Faustschlag gegen die Stirn und ein Messerschnitt am Bauch.

Angreifer flüchtet

Dann flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Sein Motiv ist nicht bekannt. Der Fahrdienstleiter wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Verden eingeliefert und konnte danach wieder entlassen werden. Die Schnittwunde war laut Polizei nicht tief.

Täterbeschreibung liegt vor

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, untersetzte Statur, osteuropäischer Akzent, schwarz bekleidet mit einem Kapuzenpullover und aufgesetzter Kapuze, weißer Mundschutz, dunkle Schuhe mit hellen Sohlen. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 04 21 / 16 29 97 77.