Langwedel. Widersprüchlich waren die Aussagen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag kurz vor 8 Uhr auf der Grasdorfer Straße (K9) zugetragen hat. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach war ein 53-jähriger Fahrer eines Volvos aus Grasdorf kommend in Richtung Daverden unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild prallte. Als Grund für das Abkommen von der Fahrbahn gab der Mann an, dass er einem Reh ausgewichen sei. Eine vor dem 53-Jährigen fahrende 52-jährige Ford-Fahrerin gab hingegen einen anderen Unfallhergang an. Demnach sei der Volvo-Fahrer auf den Pkw der Frau aufgefahren und deswegen von der Fahrbahn abgekommen. Beschädigungen, die die Beamten der Polizeistation Langwedel am Ford fanden, deuteten darauf hin, dass die Version der Frau stimmen dürfte. Bei dem Unfall wurde letztlich niemand verletzt. Der entstandene Schaden an beiden Pkw wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Um den genauen Hergang rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nun nach einem bestimmten Zeugen des Unfalls. Ein Fahrer eines silbernen Autos, der kurz vor dem Unfall hinter dem Volvo gefahren sein soll, wird gebeten, sich telefonisch 0 42 32 / 76 17 bei der Polizei Langwedel zu melden.