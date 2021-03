Bert der Bürgerbus ist momentan nicht auf den Straßen der Samtgemeinde Thedinghausen unterwegs. Der Grund: Die Fahrer warten auf ihre Impfungen. (Björn Hake)

Bert der Bürgerbus bietet auch weiterhin keine Fahrten an. Das haben Vorstand und Fahrer des Vereins Bürgerbus Samtgemeinde Thedinghausen jetzt auf einer Betriebsversammlung beschlossen. Hintergrund war die Entscheidung anderer kreisverdener Bürgerbusvereine, mit Beginn der Corona-Lockerungen wieder zu fahren (wir berichteten). „Seit der Achimer Verein wieder fährt, bekomme ich viele Anrufe von potenziellen Fahrgästen, die wissen wollten, wann wir denn wieder fahren“, erläuterte der Vorsitzende Wolfgang Kaib den Grund des Treffens.

Kassenwart Hayo Koch-Callies sprach das aus, was viele Fahrer denken: „Ich fahre erst wieder, wenn ich geimpft worden bin.“ Um dem gerecht zu werden, hatte Kaib in den vergangenen Wochen vergeblich versucht, „seine“ Fahrer in der Impfpriorisierung aufsteigen zu lassen: „Ich erkundigte mich beim niedersächsischen Sozialministerium und bekam dort die Auskunft, dass die Priorität 2 in Kürze vollständig geöffnet werden kann und wir uns dann zwecks Termin ganz normal an das Terminplanungsportal des Landes Niedersachsen wenden können. Also warten wir wie alle anderen auch auf diese Impftermine.“

Verstärkung immer willkommen

Auch während der Betriebseinstellung heißt der Verein weitere Fahrer, die das Team verstärken wollen, willkommen. „Ein Kandidat hat sich bereits gemeldet und bereitet sich auf das Fahren vor. Solche Nachrichten sind in der jetzigen Zeit natürlich eine besondere Motivation“, sagte Wolfgang Kaib. Voraussetzungen, um Bert den Bürgerbus durch die Samtgemeinde zu steuern, sind unter anderem ein Mindestalter von 21 Jahren, der Autoführerschein und zwei- bis dreimal im Monat Zeit. Eine Gesundheitsprüfung und ein Sehtest gehören außerdem zum Aufnahmeprozedere. Wer dieses auf sich nimmt, der braucht sich über die anfallenden Kosten aber keine Gedanken zu machen, denn die notwendigen Lehrgänge und ärztlichen Untersuchungen zahlt der Verein.

Die Idee des Bürgerbusses stammt ursprünglich aus Großbritannien. In den Niederlanden fand sie dann als „Nachbarschaftsbus“ große Verbreitung, bevor sie 1985 erstmals in Deutschland zur Anwendung kam. Bundesweit verkehren mehr als 400 Bürgerbusse – 64 davon in Niedersachsen. Und auch im Landkreis Verden sind diese Busse erfolgreich unterwegs, in Achim, Oyten, Ottersberg, Kirchlinteln und eben Thedinghausen.

Der Verein Bürgerbus Samtgemeinde Thedinghausen wurde Mitte September 2010 gegründet, die Erfolgsgeschichte von Bert begann dann 2011, als er das erste Mal über die Straßen rollte. Übrigens: Der Name Bert ist nicht ganz ohne Hintergedanken ausgesucht worden. Er steht für die Gemeinden, durch die der Bus fährt, also: Blender, Emtinghausen, Riede und Thedinghausen.

Wer Interesse daran hat, selbst Fahrer von Bert zu werden, der kann sich telefonisch unter der Nummer 0 42 04 / 22 34 14 beim Bürgerbusverein melden. Im Internet gibt es darüber hinaus weitere Informationen unter www.buergerbus-samtgemeinde-thedinghausen.de.