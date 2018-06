Oyten. Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Oyten am Sonntag ermittelt die Autobahnpolizei Langwedel wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ein unbekannter Autofahrer war gegen 16.45 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als er nach Angaben der Beamten mit seinem Wagen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und dabei eine dort fahrende 28-jährige Autofahrerin übersehen haben soll. Die 28-Jährige wich daraufhin mit ihrem Fahrzeug aus und landete in der Folge im Seitenraum, wo sich ihr Kleinwagen überschlug. Während sie und ihre 24-jährige Mitfahrerin dadurch verletzt wurden und am Auto ein Totalschaden entstand, fuhr der Unfallfahrer einfach weiter in Richtung Hamburg. Die Autobahnpolizei Langwedel bittet unter 0 42 32 / 94 59 90 um Hinweise zum Unfallhergang und zu dem Unfallverursacher.