Weil ihnen der Schutzstreifen auf der Bremer Straße zu gefährlich ist, hatten Bürger eine alternative Fahrradstraße angeregt. (Björn Hake)

Gleich am Montagmorgen werden sich an der Landesgrenze zwischen Achim und Bremen Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr und des BUND mit Achimer Offiziellen treffen, um per symbolischen Handschlag für den neuen Radschnellweg zu werben, für den es in Achim bereits grünes Licht gibt, der aber zunächst in Bremen enden würde. Die Bremer Beiräte möchten den Senat dazu bewegen, die Premium-Radroute auf Bremer Gebiet als Anschluss an den Radschnellweg, der später mal Bremen-Nord und Verden über Achim verbinden soll, zu forcieren. Während der Stadt Achim, was die Bremer Bemühungen angeht, nur die Zuschauerrolle bleibt, ist sie selbst tätig geworden, um eine von der Gruppe SPD/Mindermann angeregte Fahrradstraße im Straßenzug Am Werder, Unterstraße und Vendtstraße zu prüfen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung wird die Verbindung "hauptsächlich von den Anwohnern und als Alternativverbindungsweg zwischen den Ortsteilen Achim und Bierden genutzt. Außerdem sei der Straßenzug Bestandteil der Nebenroute des Weserradwegs sowie ein Schulweg. Er befindet sich in einer Tempo-30-Zone, der Radverkehr wird auf der Straße geführt. "Allerdings kommt es in vielen Bereichen wegen parkender Fahrzeuge, hauptsächlich in den morgendlichen Spitzenstunden, durch hohes Verkehrsaufkommen zu gegenseitigen Behinderungen", hat die Verwaltung beobachtet. Insgesamt bewertet sie die Situation für Radfahrer derzeit mit "gut".

Anregung von den Bürgern

Der Prüfauftrag basiert auf einer Anregung von Bürgern auf der jüngsten Ortsausschusssitzung in Bierden, die die Gruppe SPD/Mindermann nun an die Stadtverwaltung herangetragen hat. Den Bürgern war es darum gegangen, die aus Sicht der Radfahrer eher unglückliche Anbindung der Bremer Straße an die Obernstraße (via Schutzstreifen) umgehen beziehungsweise umfahren zu können, indem eine Parallelstrecke über Am Werder, Unterstraße, Vendtstraße nach der Straßenverkehrsordnung als Fahrradstraße ausgewiesen wird. Die Verwaltung kommt aber zu dem Ergebnis, dass die Einrichtung einer Fahrradstraße an der Stelle zwar eine „erhebliche Verbesserung“ darstellen würde, jedoch nur aus alleiniger Sicht der Radfahrer. Aber: Der gesamte Straßenzug könne nicht als Radfahrstraße ausgewiesen werden, denn die Bedarfe des weiteren Verkehrs (Kfz und Landwirtschaft) seien „zu gravierend“. Ebenso wären laut Verwaltung die Investitions- und Folgekosten zu hoch.

Die Gruppe SPD/Mindermann hatte bereits erkannt, dass ein kompletter Umbau der Straße – inklusive des Kopfsteinpflasters auf der Unterstraße – „kostenmäßig nicht zu rechtfertigen“ und der Fußweg daneben zu schmal sei. Aber sie bat um Prüfung, ob nicht wenigstens auf der gegenüberliegenden Seite stadtauswärts ein kleiner Randstreifen für Radler auf dem Kopfsteinpflaster angelegt werden könne.

Lediglich auf diesem „historisch nachgebildeten“ Kopfsteinpflaster der Unterstraße ist der Fahrkomfort für Radfahrer laut Verwaltung „sehr stark eingeschränkt“. Dies führe dazu, dass dort fast ausnahmslos der schmale Gehweg von Radlern befahren wird. Wenn das Kopfsteinpflaster aber einem Asphaltstreifen weichen soll, würde dieser Umbau grob geschätzt rund 80 000 Euro kosten – obwohl das Pflaster hochwertig, städtebaulich wertvoll und „völlig intakt“ sei. Dazu würde „eine Straßenausbaubeitragspflicht der anliegenden Grundstückseigentümer ausgelöst“. Das Kopfsteinpflaster könne, so hatte es die Gruppe angeregt, jedenfalls nicht einfach mit einem Asphaltstreifen überzogen werden. Denn das entspricht laut Stadtverwaltung nicht den technischen Richtlinien des Straßenbaus im öffentlichen Straßenraum.

Im Übrigen käme es bei der Einrichtung einer Fahrradstraße zu Parkverboten auf der Vendtstraße und der Vikarienstraße und an der Unterstraße müsste die Stadt Grunderwerb tätigen, um den öffentlichen Straßenraum zu verbreitern.