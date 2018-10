Viel zu tun für die Feuerwehr auf der Autobahn 1. (Björn Hake)

Oyten. Auf der Autobahn 1 ist es zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten binnen weniger Stunden zu gleich zwei Fahrzeugbränden gekommen. Zunächst war in der Nacht zu Donnerstag ein Geländewagen vollständig ausgebrannt. Der 47-jährige Fahrer des Autos war laut Polizei in Richtung Bremen unterwegs, als der Pkw plötzlich an Leistung verlor. Nachdem der Fahrer das Auto zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten auf dem Seitenstreifen gestoppt hatte, entwickelte sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Brand, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde, die die Flammen letztlich ablöschen konnte. Verletzt wurde niemand, es entstand nach Angaben der Beamten jedoch beträchtlicher Sachschaden.

Am frühen Donnerstagmorgen war dann gegen 6 Uhr aus unbekannter Ursache transportiertes Altpapier in einem Sattelauflieger in Brand geraten. Der 51-jährige Fahrer lenkte den Sattelzug daraufhin rechtzeitig auf den Seitenstreifen und verließ den 40-Tonner unverletzt, schildert die Polizei in ihrem Bericht. Der Lkw-Fahrer sowie ein engagierter Ersthelfer leiteten erste Löscharbeiten ein, die alarmierte Feuerwehr setzte diese anschließend fort. Die Lösch- und Bergungsarbeiten führten dazu, dass zwei der drei Fahrstreifen der A 1 in Richtung Bremen über Stunden gesperrt werden mussten. Der Sattelzug wurde samt Ladung durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Erst gegen 12.15 Uhr wurde die Autobahn schließlich wieder komplett für den Verkehr freigegeben.

Verletzte waren auch hier nicht zu beklagen, es entstand jedoch ein hoher Schaden am Auflieger sowie an der Ladung.