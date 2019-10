Das ehemalige Falkenheim an der Breslauer Straße 3 wird aktuell einmal in der Woche von den Mitgliedern der "Fridays for Future"-Bewegung genutzt. (Björn Hake)

Achim. Seit Anfang des Jahres gilt in Achim ein neues Konzept für die Jugendarbeit. Eine der größten Neuerungen darin: Die Jugendarbeit soll verstärkt direkt an den Schulen stattfinden, um die Kinder und Jugendlichen dort abzuholen, wo sie ohnehin einen Großteil ihres Tages verbringen. Zumindest war das der Plan. Einen kleinen Haken gibt es an der Sache aber noch immer. Denn, wie bereits berichtet, steht frühestens im Sommer 2022 an den Schulen ein Raum für solche Angebote zur Verfügung.

Diese Problematik beziehungsweise einen Ansatz zur Lösung des Problems hat nun auch ihren Weg auf die Bürgerbeteiligungsplattform „achim dialog“ gefunden. Darin wurde jüngst nämlich über den Vorschlag, das ehemalige Falkenheim an der Breslauer Straße für die Jugendarbeit am Schulcampus zu nutzen, positiv abgestimmt. Damit wird das Thema, wie es üblich ist, zukünftig in einem entsprechenden Fachausschuss thematisiert und politisch diskutiert.

Konkret geht es in dem Vorschlag darum, das Gebäude, das direkt neben dem Pfadfinderheim liegt, zumindest als Übergangslösung zu nutzen, bis geeignete Räume für die Jugendarbeit am Campus vorhanden sind – so wie sie in den Umbauplänen vorgesehen sind. Die im Konzept „Jugend und Bildung in Achim“ vorgesehen Jugendarbeit auf dem Schulcampus finde seit einem halben Jahr aufgrund der fehlenden Räume nicht wirklich statt, heißt es in dem Antrag.

Drei Jahre warten

Dabei sei eigentlich geplant gewesen, 20 Prozent der an den Verein SoFa beauftragten Leistungen auf dem Campus stattfinden zu lassen. Derzeit könnten allerdings lediglich einzelne Maßnahmen umgesetzt werden. „Faktisch sind die Voraussetzungen für die im Konzept beispielhaft genannten Angebote nonformaler Bildung erst in drei Jahren möglich, wenn vorher keine Räume am Schulcampus zur Verfügung gestellt werden.“

Und dass das passiere, sei eher unwahrscheinlich, denn die Schulen selbst sind räumlich ausgelastet. „Circa 20 Prozent der außerschulischen Jugendarbeit in Achim entfällt somit mehr oder weniger ersatzlos“, heißt es in dem Antrag auf der Beteiligungsplattform. Dabei gibt es aus Sicht des Antragsstellers eine Alternative: das ehemalige Falkenheim. Dort stünden auf rund 50 Quadratmetern ein Gruppenraum, zwei kleinere Räume, eine kleine Küche und Toiletten zur Verfügung. „Für eine vorübergehende Nutzung dürfte dieses Angebot besser sein als gar keine Räume oder ein Zirkuswagen auf dem Campus.“ Letzteres hatte der Verein SoFa vor einiger Zeit selbst als eine mögliche – allerdings auch sehr kostspielige – Option ins Gespräch gebracht.

Das Falkenheim wird nach Angaben von Gesa Kaemena, bei der Stadt Achim zuständig für Kinder- und Jugendarbeit, derzeit lediglich einmal in der Woche von Mitgliedern der „Fridays for Future“-Bewegung genutzt. Bis vor Kurzem habe dort noch das Jugendrotkreuz Achim seine Bleibe gehabt. Die seien nun jedoch in die Langenstraße umgezogen. Wirklich überzeugt ist Kaemena von dem Vorschlag dennoch nicht. „Es war schon häufiger einmal Thema, ob wir das Falkenheim für die Jugendarbeit nutzen sollen“, berichtet sie. Es gebe jedoch im Wesentlichen zwei Gründe, die dagegen sprechen würden.

Zum einen handele es sich hier um ein sehr altes Haus mit einer schlechten Isolierung und wenig Platz. „Wir könnten dort nicht viele Jugendliche unterbringen“, erklärt Kaemena. Zum anderen liege das Gebäude am Rand der Schulen, noch hinter der IGS, und würde so von den Jugendlichen nicht wahrgenommen werden. „Für die Jugendarbeit an den Schulen wäre das zu weit weg“, sagt Kaemena. Dennoch wolle sie nicht ausschließen, dass sich die Meinung zur Nutzung des Objektes auch noch einmal ändern könnte.