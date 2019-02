Am vergangenen Dienstag ist es nach Angaben der Polizei unbekannten Betrügern gelungen, sich gegenüber einer 52-jährigen Frau aus Achim am Telefon als „Polizeibeamte“ auszugeben und unter Vortäuschung falscher Tatsachen an Bargeld in Höhe von 25 000 Euro zu gelangen.

Geld nach Bremen gebracht

Der falsche Polizeibeamte gab der Frau gegenüber an, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe, bei denen man ihre Adresse gefunden habe. Ihre Wertsachen seien in Gefahr und müssten nun in Sicherheit gebracht werden. Anschließend wurde sie aufgefordert, ihr Vermögen von Konten abzuheben und per Telefon angewiesen, das Geld an einem bestimmten Ort zu deponieren. Die 52-jährige hob Geld in Achim und Bremen ab und deponierte die Summe anschließend an einem vereinbarten Platz in Bremen.

Eine 52-Jährige Achimerin ist falschen Polizisten in die Falle gegangen, eine 72-Jährige Achimerin wäre es fast (Symbolbild). (Polizei (frei))

Am Tag darauf wurde eine 72-jährige Frau aus Achim in ähnlicher Weise angerufen und zur Abhebung ihres Vermögens bei der Bank aufgefordert. Mitarbeiter der Bank wurden jedoch skeptisch, als die Dame die Auszahlung von 40 000 Euro verlangte und leiteten sofort weitere Maßnahmen ein. Ein Schaden für die 72-jährige Frau konnte dank der Aufmerksamkeit der Bankmitarbeiter verhindert werden.

Bei Misstrauen: 110 anrufen

„Das kritische Hinterfragen von hohen Geldauszahlungen dient dem Schutz der Kunden und trägt maßgeblich zur Verhinderung von empfindlichen Geldverlusten bei“, heißt es von der Polizei, die um anrufe unter der 110 bittet, wenn jemand nach einem solchen Anruf misstrauisch ist. „Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken.“