Die Polizei ermittel (Symbolfoto). (Björn Hake)

Als Polizisten getarnte Betrüger haben in den vergangenen Tagen in zwei Fällen eine Beute im fünfstelligen Bereich erlangt. Nach Angaben der Achimer Polizei ereignete sich die erste Tat am bereits am Donnerstag, 14. November, in Quelkhorn. Zum Opfer war hier eine 85-jährige Seniorin geworden, die am Nachmittag von den angeblichen Beamten angerufen und über einen vermeintlichen Einbruch in der Nachbarschaft unterrichtet worden war. Die Betrüger gaben an, dass das angebliche Opfer angegriffen worden sei und und forderten die 85-Jährige auf, ihre Wertgegenstände zur eigenen Sicherheit herauszugeben. Wie auch schon andere Opfer zuvor sollte die Frau die Gegenstände in einem Beutel an einem öffentlich zugänglichen Ort oder in direkter Nähe zum Haus deponieren. In einem weiteren aktuellen Fall in Quelkhorn wurden die Wertgegenstände nach ersten Erkenntnissen von einem Mann abgeholt. Der Abholer wird auf ein scheinbares Alter zwischen Mitte 20 und 30 Jahren geschätzt. Er soll schlank gewesen sein, kurze dunkle Haare und ein helles Basecap getragen haben. Die Polizei konnte den Mann im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen am Donnerstag nicht ausfindig machen. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden umgehend aufgenommen und dauern derzeit an. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen insbesondere im Ortsteil Quelkhorn am Donnerstag zwischen 16 und 17.30 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei zu melden.