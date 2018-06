Für die Achimer Tafel ist derzeit niemand beauftragt, Spenden zu sammeln. (Björn Hake)

Achim. In Achim scheint derzeit ein Betrüger unterwegs zu sein, der versucht, unter dem Deckmantel der Achimer Tafel an das Geld von Bürgern zu kommen. Das berichtet Rainer Kunze, Vorsitzender der Achimer Tafel, der von einem Bierdener darauf aufmerksam gemacht wurde. Demnach hatte bei ihm ein Mann an der Haustür geklingelt und behauptet, im Namen der Achimer Tafel Spenden zu sammeln. Sogar ein Logo habe sich der Unbekannte selbst gebastelt. Der Bierdener sollte einen Vertrag unterschreiben, der ihn dazu verpflichtet, drei Euro pro Monat zu spenden. Dafür sollte auch die Kontonummer angegeben werden. "Das ist in keinem Falle eine Aktion von uns", will Kunze betont wissen und warnt daher alle Bürger davor, auf solche Spendenforderungen einzugehen.