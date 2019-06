Ohne die Borsteler Frauen in ihren "Borstel-was-sonst-Schürzen!" geht nichts. Ob Kuchen oder Erbsensuppe, die Frauen um Cerin Waldhäuer (rechts) kümmern sich um alles. (Björn Hake)

Autofahrer, die sich am vergangenen Sonnabend am Nachmittag nach Borstel verirrt hatten, hätten meinen können, dass das kleine Dorf zwischen Achim und Bassen ausgestorben sei. Beinahe alle Einwohner feierten nämlich auf einer Wiese ihr traditionelles Borsteler Dorffest. Neuankömmlingen wurde der Weg mit bunten Tüchern gekennzeichnet.

Bereits zum 40. Mal fand das Dorffest in Borstel in diesem Jahr statt. Und auch bei diesem runden Geburtstag sollten wieder alle bekannten und bewährten Programmpunkte des traditionsreichen Festes vertreten sein. Unter dem Motto „Borstel – Wo sonst?“ ließen es die Bewohner des Dorfes richtig krachen.

Trotz der diesjährigen Rekordtemperaturen waren die Zelte auf dem Festplatz komplett mit feierfreudigen Besuchern ausgefüllt. Es waren alle eingeladen sich zu treffen, den neuesten Klatsch auszutauschen oder einfach den Tag zu genießen.

Begonnen hatte die Veranstaltung mit Kaffee und Spielen für die Kinder. Bereits im Eingangsbereich wartete eine bunte Hüpfburg auf die besonders jungen Gäste dieser Veranstaltung. Trotz der gnadenlos brennenden Sonne verausgabten sich viele Kinder in dem beliebten Spielgerät. Alternativ konnte sich auch mit Laufrädern, bei Geschicklichkeitsspielen oder an der Torwand vergnügt werden.

Die Erwachsenen hingegen konnten sich bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen entspannen. Das Kuchenbüfett bot dabei so Einiges an Leckereien zur Auswahl. Vom einfachen Schokokuchen bis hin zur aufwendigen Sahnetorte wurde dabei wohl jeder Geschmacksnerv getroffen. Für verspätete, aber immer noch hungrige Gäste, wurden die Gebäcke extra sogar noch einmal aus der Kühlung geholt. Die Veranstalter und Organisator vom Borsteler Dorffest, die Mitglieder des Vereines Dorfgemeinschaft Borstel, waren sich auch nicht zu schade, ihre Gäste selber zu bedienen. „Wir wollen einfach, dass die Leute es bequem und gemütlich haben“, sagte Vereinsmitglied Thomas Roth. Trotz des diesjährigen Jubiläums beschloss das Team, am allgemeinen Ablauf des Festes nichts zu ändern. „Es läuft so schön familiär“, erklärte Roth, darauf hätte man nicht noch etwas darauf setzen wollen. Nur in der traditionellen Begrüßungsrede wurde der Dank an die Begründer der Veranstaltung gerichtet. Für die Mitglieder bei der Dorfgemeinschaft Borstel sei vor allem die starke Beteiligung des Dorfes das Erfolgsgeheimnis des Festes. „Alle die hier mitmachen, machen es mit Herz“, meinte Thomas Roth.

Glücksrad der Renner

Am meisten Aufmerksamkeit erreichte am Sonnabendnachmittag wahrscheinlich das aufgestellte Glücksrad. Dies wurde nämlich, wie auch schon in den Jahren zuvor, von Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld bedient. Dieses Spiel richtete sich vor allem an Kinder und somit auch die Preise. Malkreide, Kartenspiele und Puzzle standen für alle Gewinner bereit. Wer verlor, musste jedoch nicht traurig sein, denn neben diesen Preisen konnte jeder an dem Rad auch ein Eis gewinnen. „Für die Kinder ist es das Größte“, sagte Rainer Ditzfeld. So wurde es dann kleineren Kindern auch schon einmal leichter gemacht mit ihrem Sieg. Das Glücksrad stellte sich als so beliebt raus, dass es schließlich auch Erwachsene versuchten.

Die familiäre Stimmung war den Veranstaltern des Borsteler Dorffestes besonders wichtig. „Die Leute schleppen sich auch unter widrigsten Bedingungen hierher“, erzählte Thomas Roth über die vielen Besucher, die dem Fest die Treue halten. Auch Bürgermeister Ditzfeld sei der enge Zusammenhalt des Dorfes aufgefallen. „Borstel ist als Ortschaft Ortschaft geblieben“, meinte er. Diesen familiären Gedanken fand man jedoch auch bei Gästen wie der Familie Schultz aus Borstel, wieder. „Hier trifft sich das Dorf“, meinten sie. „Man erfährt das Neueste und trifft Leute.“ Beendet wurde der Sonnabend um 20 Uhr mit einer Disco unter der Leitung von DJ Thomas. Weiter ging es am Sonntag mit einem Gottesdienst. Um 11 Uhr gab es schließlich eine Happy Hour, um dann das Fest traditionell mit einer Erbsensuppe um 12 Uhr zu beenden.