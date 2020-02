Das Erntefest ist in Bassen traditionell die größte Feier im Jahr, zu der Besucher aus der gesamten Region kommen. Ansonsten gibt es in der Ortschaft jedoch wenig öffentliche Veranstaltungen, bei denen so wirklich die Post abgeht. Das fanden die Bassener Jörn Kreitzireck und Mike Cordes schade. „Es wäre wirklich schön, wenn es außerhalb des Erntefestes noch eine Feier gibt“, sagt Kreitzireck und hat mit seinem Mitstreiter die Sache daher selbst in die Hand genommen. Am Sonnabend, 22. Februar, veranstalten sie in der Scheune von Blocks Huus erstmals eine Fachingsparty, zu der jeder eingeladen ist.

Der Dorfgemeinschaftsverein Blocks Huus hat die Location für diesen Zweck gerne zur Verfügung gestellt. Schließlich komme die Veranstaltung dem Gemeinwohl zu Gute, wie Vereinsvorsitzende Christa Junge erklärt. Rund 200 Karten seien laut Kreitzireck bereits verkauft worden, ungefähr 400 Menschen finden in der Scheune maximal Platz. Das Veranstalterduo geht davon aus, bis zur Party auch die restlichen Tickets größtenteils an den Mann oder die Frau zu bringen. Bestellt werden können sie für acht Euro über die Kontaktdaten auf der Internetseite www.bassen-tanzt.de. Mögliche Restkarten an der Abendkasse kosten zehn Euro.

Die Veranstaltung ist als Ü-25-Feier auf den Plakaten ausgeschrieben. „Ganz so genau werden wir es nicht nehmen“, kündigt Kreitzireck an. Minderjährige werden aber in jedem Fall nicht reingelassen, sogenannte „Mutti-Zettel“ gebe es also nicht. Die meisten Tickets seien bisher an Menschen zwischen 30 und 50 verkauft worden, aber auch Leute jenseits der 60 hätten sich laut dem Veranstalter schon welche gesichert.

Natürlich wünschen sich Kreitzireck und Cordes, dass möglichst alle Besucher passend zu Fasching verkleidet erscheinen, eine Pflicht gibt es jedoch nicht. „Doch wer sich verkleidet, bekommt das erste Getränk umsonst“, verspricht Kreitzireck. Außerdem werden die besten drei Kostüme mit kleinen Preisen prämiert. Musikalisch erwartet die Besucher eine kleine Zeitreise durch die 90er-Jahre, wobei auch das ein oder andere Karnevalslied außerhalb dieses Jahrzehnts zu hören sein wird. Für die Musik sorgen die beiden Bremer DJs Axel Höeft und Markus Kluve. Und warum ausgerechnet die 90er? „Das ist die Musik, von der wir glauben, dass sie am meisten Leute animieren kann“, erklärt Kreitzireck, der hofft, dass die Feier keine Eintagsfliege bleibt. Das Duo strebe natürlich schon an, eine Faschingssause dauerhaft in Bassen zu etablieren. Aber dafür müsse erstmal die Premiere ein Erfolg werden.