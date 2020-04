Vom Mosaiksteinchen bis hin zur Megafliese mit einer Höhe von bis zu 3,60 Metern: Wer die Spezialisten von August Wilkens an der Großen Straße in Langwedel aufsucht, kann mit einem hohen Maß an Vielfalt rechnen. Die Zusammenarbeit des Hauses mit internationalen, in diesem Fall oft italienischen und spanischen Herstellern, und die Möglichkeit, per EDV-gestützter Raumplanung unterschiedliche Szenarien zu schaffen, gewährleisten darüber hinaus bei Neu- und Umbau Individualität. Zudem sind Ralf Storjohann und seine Mitarbeiter auch jenseits des Verkaufs immer bereit, bei der Realisierung von Wohnträumen beratend zur Seite zu stehen. Um den eigenen Anspruch nach außen vermitteln zu können, ist das Team im Sommer 2014 beim Institut „Metatrain“ angetreten, um sich anlässlich der „Service-WM Deutschland“ bewerten zu lassen. Der Test gelang mit ausgezeichnetem Ergebnis.

Wand- und Bodenplatten bilden nur einen Teil des umfangreichen Gesamtsortiments, das das 1899 gegründete Unternehmen auf etwa 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bereithält. Eisenwaren und Beschläge, Farben und Lacke, Spaten, Schubkarren, Heckenscheren und Schläuche sind im Bereich „Haus und Garten“ vereint; Schrauben, auch einzeln, Schlüsselservice und Postagentur ergänzen das umfangreiche Angebot, das von 20 Mitarbeitern permanent gepflegt und betreut wird.

Der Bereich „Deko und Schenken“ indes wird von Gabriele Storjohann-Wilkens verantwortet, die mit viel Liebe zum Detail einkauft, was das Zuhause behaglich macht. So finden sich zwischen Heimwerker- und Gartenbedarf und auf einer Großfläche im Obergeschoss Dekoratives, Schönes und Saisonales. „Ich habe einen einfachen Geschmack, bin immer mit dem Besten zufrieden.“ Dieser Ausspruch von Oscar Wilde sei der Leitfaden, der seiner Frau als Basis für ihre Einkäufe diene, beschreibt Ralf Storjohann deren hohen Anspruch.

„Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut und jeder Einzelne von ihnen liegt uns am Herzen“, unterstreicht der Firmenchef den Zusammenhalt im Unternehmen und legt Wert darauf, ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber zu sein. Weiterbildung und Offenheit für Innovationen seien ihm wichtig, erklärt der 53-Jährige und stellt die gemeinschaftliche Projektentwicklung in den Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Auch die Beziehung zu den nationalen und internationalen Lieferanten würdigt er und damit seit mehreren Jahrzehnten bestehende Partnerschaften.

„Wir haben im Betrieb eine neutrale Energiebilanz“, freut sich zudem das Unternehmerpaar, das sich in vielfältiger Weise um die Reduzierung der CO-2-Emission bemüht und, soweit möglich, nachhaltig produzierte Produkte anbietet. Ökologie und Ökonomie zu vereinen, stünde immer im Vordergrund, gibt sich Ralf Storjohann umweltbewusst und gibt zu bedenken, dass das im Sinne der Zukunft für den Verbraucher nicht immer kostengünstig möglich sei.

Das jüngste Kind des Langwedeler Traditionshauses ist das Gartentaxi, das erst mit dem Beginn der Corona-Pandemie an den Start gegangen ist. Damit werde dem Kunden Gelegenheit gegeben, seinen Bedarf während der vorübergehenden Schließung telefonisch zu decken, verwies Storjohann unlängst auf die Möglichkeit, auch während der mit der Krise verbundenen Einschränkungen an Saatgut, Dünger, Torf und Co. zu kommen. Auch Pflanzkartoffeln in verschiedenen Sorten, Steckzwiebeln, Buschbohnen und Rasensaaten vielfältiger Ausprägungen befinden sich im reichhaltigen Angebot und werden, je nach Auftragswert und Entfernung, kostenfrei oder gegen ein geringes Entgelt zügig innerhalb Langwedels oder in die nähere Umgebung geliefert.

„Obwohl unser Geschäft inzwischen wieder öffnen durfte, ist momentan noch eine gewisse Zurückhaltung der Kunden zu spüren“, ist aus der Geschäftsführung zu vernehmen. Das Gartentaxi werde also weiterhin unterwegs sein, und die Idee stelle nach wie vor eine absolute Win-Win-Situation dar. „Der Kunde braucht die Sachen jetzt, und wir können liefern, was sich am Ende der Saison wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres verkaufen lässt.„ Angst um die Treue seiner Kunden hat Ralf Storjohann nicht: „Wir genießen seit Jahren das Vertrauen der Langwedeler, und das wird sich auch in der momentanen Situation nicht ändern.“