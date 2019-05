Seit wenigen Tagen verschickt auch der Flecken Ottersberg Briefwahlunterlagen für die Landratswahl an seine Bürger, die eine Briefwahl beantragt haben. Jedoch sind wegen einer falschen Voreinstellung in der Software einige fehlerhafte Unterlagen verschickt worden. „Es dürften zehn bis 15 Wahlscheine sein“, sagte Eckhard Bruns, stellvertretender Fachbereichsleiter, auf Nachfrage. Inzwischen sei der Fehler nach dem eingegangenen Hinweis eines betroffenen Bürgers behoben worden. Wer einen solchen fehlerhaften Wahlschein erhalten habe, könne dennoch beruhigt wählen, seine Stimme sei nicht ungültig, versichert Bruns. „Er oder sie kann damit gerne auch zu uns kommen, wenn etwas unklar ist“, sagt Bruns.

Option ist maschinell angekreuzt

Der Wahlschein für die Briefwahl beinhaltet zwei Auswahlmöglichkeiten, von der man eine ankreuzen soll. Die erste lautet: „Briefwahl“. Die zweite Option beinhaltet die persönliche Abgabe des Wahlscheins in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets. „Das müssen wir für den seltenen Fall anbieten, dass jemand etwa woanders zum Verwandtenbesuch weilt, aber dort gerne wählen möchte“, erklärt Bruns. Und eben diese Option ist in den fehlerhaften Wahlscheinen mit einem maschinell erstellten X bereits angekreuzt. Das falle nicht jedem auf, glaubt Bruns und es sei notfalls auch kein Problem, wenn trotz des X an der falschen Stelle per Briefwahl gewählt würde. „Wir wissen es ja und können das anhand der Wahlscheinnummer abgleichen.“ Das EDV-Problem sei nun jedenfalls gelöst, „das passiert nicht mehr.“