Die Frauen des Kulturvereins der Samtgemeinde Thedinghausen haben die rote Skulptur an der Eyter schon mal für die Kunsttage schick gemacht. (Björn Hake)

Ein richtiger Blickfang ist sie, die rote Skulptur, die seit 2015 völlig entspannt an der Eyterbrücke im Ortseingang Thedinghausens sitzt. Momentan erstrahlt das von Wladimir Rudolf aus Munster erschaffene Kunstwerk sogar ganz besonders. Verantwortlich dafür sind die Frauen des Kulturvereins der Samtgemeinde Thedinghausen. Die nämlich haben die Skulptur nun vom Schmutz des Winters befreit und sie fein gemacht für die nahenden Kunsttage. Denn vom 9. bis zum 10. Juni wird Thedinghausen wieder zum Mekka für alle Kunstfreunde.

„Skulpturen sind in diesem Jahr der Schwerpunkt der Ausstellung“, verrät Marianne Domröse vom Kulturverein. „Viele Künstler wenden sich dieser Kunstform zu und arbeiten dabei mit den unterschiedlichsten Materialien. Neben Holz, Metall und Stein werden auch Skulpturen aus Glas zu sehen sein.“ Die Thedinghauser Kunsttage sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im kulturellen Leben des Ortes. Auf dieser überregional beachteten Kunstausstellung haben Kunstschaffende die Möglichkeit ihre Werke zu präsentieren. „Viele der ausstellenden Künstler werden auch vor Ort sein“, sagt Gisela Janke-Grimm vom Kulturverein.

An insgesamt fünf verschiedenen Ausstellungsorten werden Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Fotografie und Grafik dargeboten. Neben der rustikalen Rathausscheune findet die Ausstellung zeitgleich auch in der Maria-Magdalena-Kirche und im Haus auf der Wurth statt. Im Schloss Erbhof stehen der Renaissancesaal und weitere Räume im ersten Stock zur Verfügung.

Eine Plattform für Kunst im Außenbereich bietet der weitläufige Baumpark neben dem Schloss. Dort werden besonders größere Skulpturen aufgestellt, die in der natürlichen Umgebung des Baumparks hervortreten. Einige der ausstellenden Künstler werden vor Ort arbeiten und so einen Einblick in den Entstehungsprozess einer Skulptur geben.

Neuerung im Programm

Die 9. Kunsttage warten aber auch mit einer Neuerung auf: ein temporärer Kunstpfad, der im Baumpark am Schloss Erbhof beginnt. Der Kunstpfad setzt sich auf der gegenüberliegenden nördlichen Straßenseite fort, und verläuft dann entlang des renaturierten Flüsschens Eyter, an der roten Skulptur vorbei, auf einem naturnahen Spazierweg bis zur zweiten Eyterbrücke. Von dort geht es dann weiter bis in den Ort. „Künstler wie Wladimir Rudolf, Uwe Oswald, Walter Peters und viele weitere stellen ihre Kunstwerke bereits ein bis zwei Wochen vor den Kunsttagen auf“, verrät Gisela Janke-Grimm. Die Kunstwerke werden dann auch bis in den Herbst hinein dort stehen bleiben. „So können die Objekte im Renaturierungsgebiet der Eyter über viele Wochen hin betrachtet werden, zum Beispiel bei wechselndem Wetter.“ Die Kunstwerke erscheinen so immer wieder in einem anderen Licht und würden so ihre Wirkung verändern.

Die Kunstausstellung selbst wird von einem Rahmenprogramm begleitet, unter anderem findet am Sonntag, 10. Juni, ab 11 Uhr ein Jazzfrühschoppen am Erbhof statt. Das t.a.-Quintett aus Achim soll die Besucher dabei in gute Laune versetzen, hofft der Kulturverein. Essen und Getränke wird es nicht nur am Erbhof geben, sondern auch auf dem Platz vor der Rathausscheune.

Eisenbahnfreunde können die Kunsttage übrigens auch mit der Museumsbahn Pingelheini besuchen. Der Pingelheini fährt am Sonntag zweimal von Leeste nach Thedinghausen und zurück.

Weitere Infos zu den Kunsttagen gibt es im Internet unter www.kulturverein-thedinghausen.de.