Auf einem Feld in Cluvenhagen hat es gebrannt. (Björn Hake)

Langwedel-Cluvenhagen. Erneut ist die Feuerwehr am frühen Dienstagnachmittag zu einem Flächenbrand gerufen worden. Diesmal stand ein Feld in Cluvenhagen in Flammen. Drei Feuerwehren wurden vom Disponenten der Rettungsleitstelle alarmiert. Zahlreiche Bürger hatten zudem den Notruf gewählt und von einer großen Qualmwolke berichtet. Der Feldbrand wurde von der Feuerwehr aus zahlreichen Wasserrohren bekämpft. Angefacht von starkem Wind wehten die Flammen teilweise mit einem Meter Höhe über das Getreide. Landwirte eilten heran und wässerten die Fläche mit einem Güllefass. Durch den Einsatz der Feuerwehr und der Landwirte konnten sich die Flammen nicht auf die Nachbarfelder ausbreiten. Die Brandursache ist noch unklar. Erntearbeiten fanden auf dem Feld nicht statt.