Neben bekannten Attraktionen wie dem Kettenkarussell stehen auch einige neue Angebote bereit. (Klama)

In Achim ist es ihr ganz persönliches Lieblingsfest. Umso mehr freut sich Anneke Luig vom Stadtmarketing, dass auch in diesem Jahr in der Fußgängerzone wieder ein buntes und dieses Mal vor allem auch leckeres Treiben für Kinder organisiert werden konnte. Das Achimer Kinderstadtfest findet wie immer am letzten Donnerstag der Sommerferien von 11 bis 18 Uhr statt – in diesem Jahr ist das der 8. August. „Das Motto ist an die Aktion ,Achim kocht!‘ angelehnt“, erklärt Luig. Es lautet daher: „Bunt und lecker – Für Achims kleine Feinschmecker.“

Und das Motto nimmt die Stadt durchaus wörtlich. Gemeinsam mit der Bremer Veranstaltungsagentur „pep up“, die das Fest bereits zum zwölften Mal organisiert, hat sie sich einige Aktionen ausgedacht. So beginnt das Fest beispielsweise direkt um 11 Uhr auf einer Bühne am Bibliotheksplatz mit einem Melonen-Wettessen. Bürgermeister Rainer Ditzfeld muss dabei gegen alle anwesenden Kinder antreten. „Deshalb wäre es natürlich schön, wenn möglichst viele kommen“, sagt Luig. „Der Bürgermeister ist auf jeden Fall jetzt schon sehr nervös.“ Immerhin habe er noch nie geschafft, die Aufgabe, die ihm traditionell zum Start des Festes gestellt wird, zu gewinnen. Auch am Nachmittag soll es auf der Bühne noch einmal ein Melonen-Wettessen geben, dann bleibt Rainer Ditzfeld allerdings verschont.

Verschiedene Aktionen im Rathaus

Aber auch sonst gibt es für die Kinder den ganzen Tag einiges zu entdecken. Bei einer Rallye durch verschiedene Geschäfte in der Stadt können sie beispielsweise ihren guten Geruchssinn unter Beweis stellen. „Wir werden in verschiedenen Geschäften Riechboxen aufstellen, bei denen die Kinder nur anhand des Geruchs den Inhalt erraten müssen“, sagt Dörte Sittig von „pep up“. Auf einer Karte können sie dann ihren Tipp abgeben und anschließend einen Preis gewinnen. „Auch im vergangenen Jahr haben wir schon eine ähnliche Rallye gemacht und die ist bei den Kindern super angekommen“, erinnert sich Sittig.

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr allerdings auch das Rathaus mit in das Fest integriert. Dort warten verschiedene Aktionen auf die Kinder. Sie können beispielsweise Tischsets basteln oder ihre eigene Tasse verzieren. „Wir haben versucht, möglichst alle Aktionen rund um das Thema Essen und Trinken zu bauen“, sagt Sittig. „Auf der Bühne können die Kinder beispielsweise auch gemeinsam einen großen Obstsalat zubereiten.“ Außerdem gibt es Mitmach-Aktionen, bei denen die kleinen Besucher Smoothies machen, Kekse backen oder Kochmützen selbst gestalten können.

Spritzwasserzone am Alten Markt

Um neben all der Action auch für ein wenig Abkühlung zu sorgen, haben sich die Organisatoren noch etwas Besonderes ausgedacht. „Am Alten Markt wird es eine Spritzwasserzone geben, in der sich die Kinder mit Wasserpistolen, Wasserbomben und Co. richtig austoben können“, erklärt Luig. All diese Angebote gibt es, wie auch in den Vorjahren, kostenlos. Für einige Attraktionen wie das Kinderkarussell, Autoscooter und das Bungee-Trampolin muss dann allerdings das Taschengeld herhalten. „Man kann aber auch den ganzen Tag ohne Geld glücklich werden“, verspricht Sittig auch mit Blick auf die vielen gesunden Snacks, die kostenlos angeboten werden.

Darüber hinaus stehen allerdings auch wieder Stände mit Crêpes, Eis, Pommes oder Bratwurst entlang der Fußgängerzone. „Und erstmals haben wir auch einen Stand mit veganen Speisen dabei“, sagt Sittig. Außerdem wolle man zusammen mit den Standbetreibern bei dem Fest möglichst wenig Plastikmüll produzieren. „Darauf wollen wir in diesem Jahr ganz besonders achten“, kündigt Sittig an.