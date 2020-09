Der Verein Rumänische Findelhunde mit Sitz in Daverden hat ein Kastrationscenter in Sannicolau Mare mit aufgebaut und unterstützt in der dortigen Republik die Arbeit mit Tieren. Am Sonntag machte der 14 Mitglieder zählende deutsche Verein auf dem Sportplatz in Cluvenhagen nicht nur auf seine Arbeit aufmerksam, sondern ließ sein Sommerevent auch zu einem Tierschutzfest für alle werden.

Bunt waren die Angebote auf dem umzäunten Areal. Corona erforderte allerdings auch hier einige Hygieneauflagen. So mussten die Besucher beispielsweise Eintritt bezahlen. Doch dafür nahmen die unzähligen Gäste dann auch an einer Tombola teil. An knapp 40 Ständen drehte es sich an diesem Tag nicht nur um Hunde, sondern auch um andere Tiere – stachelig oder kuschelig weich. „Unser Ziel ist es, die Flut von Straßenhunden in Rumänien einzugrenzen“, sagte Ralf Kleemann, der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins, der zusammen mit Gaby Dziuballe wieder einmal die Initiative für solch eine Veranstaltung ergriffen hatte.

Rede und Antwort stand auf dem Sommerfest zum Beispiel Dominika Dziubinski von einer Kleintierpraxis in Ihlpohl. „Damit die Sandmücke keinen Stich macht“ stand auf einem großen Plakat an ihrem Stand. „Ich informiere unter anderem über Reisekrankheiten. Viele Zecken gibt es auch in Deutschland“, erklärte sie. Andrea Ball von der Hundetagesstätte Verden gab indes einen Einblick in ihre Arbeit bei der Ganztagsbetreuung für Hunde. „In Corona-Zeiten wurde vielfach ein Hund angeschafft. Die Leute bringen die Tiere zu mir, wenn sie beruflich eingespannt sind und keine Zeit für ihre Vierbeiner haben. Diese kommen nicht etwa in Zwinger, sondern sind in Gruppen zusammen. Ich mache mit ihnen Spaziergänge, spiele mit ihnen auf dem Platz oder im Wald“, berichtete die engagierte Frau.

Die Arche Oyten, „wo Tiere ein Zuhause finden“, veranstaltete eine Tombola zu eigenen Gunsten. Die mobile Physiotherapie für Pferd und Hund wurde vorgestellt, und die Kleintierbestattung Osterholz präsentierte individuell gestaltetes Haustierzubehör.

Martina Osmers vom Alpaka-Hof Oyten, die zuhause 15 weitere Exemplare hat, zeigte den Besuchern zwei männliche Vierbeiner – den siebenjährigen „Roter Baron“ und den anderthalbjährigen „Sid“. Über Hindernisse springen, durch einen Folientunnel laufen und einen Slalom absolvieren mussten indes Hunde bei einem besonderen Parcours der Arbeitsgemeinschaft „Flotte Pfoten“. „Prima, weiter“, rief eine junge Dame dem tierischen Absolventen zu, während sie selbst auf gleicher Höhe mit dem Tier mitlief.

Betten und Kissen für Tiere

Leckeres für Hunde und Katzen hatte Gina Binder im Angebot, die auf dem Gelände Trocken- und neuerdings auch Nassfutter als Proben an die Besitzer dieser beiden Tierarten verteilte. Kleemann selbst hatte Hunde-Betten gebaut, andere Vereinsmitglieder Kissen mit unterschiedlichen Motiven genäht. Nunmehr konnten die Besucher diese Sachen erwerben.

Zur Auflockerung gab es beim Sommerfest auch zehn Flohmarktstände. „Wir haben aber darauf geachtet, dass sie privat sind“, sagte Kleemann, der rundum zufrieden war mit der Veranstaltung – zumal am Sonntag auch das Spätsommerwetter mitspielte. Eigentlich war die Veranstaltung für Ende August geplant gewesen. „Doch da wurde sie von Corona aufgefressen“, sagte der Vorsitzende, der mit seinen Mitgliedern kurzfristig auf den aktuellen Termin ausgewichen war und dabei durch die zahlreichen Auflagen mehr Arbeit als üblich hatte. Doch das störte ihn kaum, denn schließlich ging es vor allem ums Wohl der rumänischen Findelhunde.