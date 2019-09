Sigrid Schröder (links) und Mitarbeiterin Karin Wendt vor dem auffälligen Wintergarten des Geschäfts. (Sebi Berens)

25-Millimeter-Jalousetten seien in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland ein absolutes Novum gewesen, erinnert sich Sigrid Schröder an den Beginn ihrer Selbstständigkeit. Und eben diesen Sichtschutz eines schwedischen Herstellers hätten sie auf einer Messe entdeckt, die Idee übernommen und 1964 mit der Produktion in ihren damaligen Betriebsräumen an der Langenstraße gestartet. „Das war das Elternhaus meines Mannes, und in einem Anbau haben wir unsere ersten Gehversuche in der Branche unternommen“.

Die ganze Familie sei ständig um sie herum gewesen, habe mit angepackt, als es um die zunächst noch manuelle Fertigung ging. Auch die Betreuung der inzwischen geborenen Söhne Volker und Ingo lief wie selbstverständlich, denn die Großeltern waren zur Stelle, wann und wo immer sie gebraucht wurden. Ein paar Jahre später gelang dem Raumausstatter-Meister Rolf Schröder und seiner Ehefrau dann der Umzug in die Mühlenstraße; ein umgebautes Stallgebäude wurde zu ihrem endgültigen Firmensitz.

Neue Räume, neue Produkte. „Irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, Rollläden in unser Angebot aufzunehmen“, berichtete Sigrid Schröder von einer weiteren Geschäftsidee. Auch hier seien sie Pioniere gewesen, denn im Norden Deutschlands habe es zu dem Zeitpunkt kaum Installationen gegeben. „Im gesamten Landkreis und in Bremen sind wir seitdem gefragt, und auch heute noch sind wir in diesem Segment sehr erfolgreich“.

Auch Teppichböden und Fensterdekorationen haben über Jahre zum Kerngeschäft des Hauses gehört. Aus diesem Bereich zurückgezogen haben sich die Schröders lange Zeit später zugunsten zum Beispiel von Markisen und Co. Auch hier habe die Entwicklung riesige Sprünge gemacht, informierte das Paar. Während der Sonnenschutz über Jahrzehnte per Kurbel ausgerollt werden musste, ersetzen heute elektrische und auch Funkantriebe die gerade für ältere Menschen oft anstrengenden Handgriffe. Auch individuell gestaltete Wintergärten, Terrassendächer und Aluminiumprofile für Fenster und Türen gehören mittlerweile zu den Geschäftsfeldern, die die Familie beackert.

Spannendes Kapitel im Osten

Ein spannendes Kapitel in der Firmengeschichte habe das zehnjährige Engagement im Osten bedeutet, erklärte Sigrid Schröder im Gespräch mit unserer Zeitung. 1993 habe der Zweigbetrieb in Waren an der Müritz unter der Leitung des ältesten Sohnes Volker seine Arbeit aufgenommen, bis zu 25 Mitarbeiter habe das Unternehmen zu der Zeit beschäftigt. Leider habe sich der Erfolg aufgrund verschiedener Faktoren nicht manifestieren lassen und die Familie 2003 zum Rückzug bewogen. Zwei Tage pro Woche sei sie vor Ort gewesen, sagte Sigrid Schröder; „die Arbeit in Waren war abwechslungsreich und hat Spaß gemacht, aber der Ausflug war auch sehr teuer“.

Während der Betriebswirt Volker Schröder sich mittlerweile aktiv auf die Führung des Unternehmens vorbereitet, arbeitet sein Bruder Ingo lieber praktisch und betreut die zahlreichen Kunden vor Ort. Gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern installiert er Markisen, Terrassendächer und Rollläden, ist Praktiker durch und durch. „Gut, dass beide Söhne die Fäden fest im Griff haben“, zeigt sich Sigrid Schröder zufrieden. So wissen wir den Betrieb in guten Händen, wenn wir uns irgendwann zurückziehen werden. Im Moment jedoch fühle sie sich noch zuständig für die Erstellung von Angeboten und für das Finanzwesen, während ihr Mann nach wie vor in der Beratung seiner Kunden und Interessenten aufgehe.

Entspannung finden die Eheleute auf ihrem Schiff, das im Sportboothafen Hooksiel vor Anker liegt. Für Flüge rund um die Welt lassen sich die älteren Herrschaften aber nicht mehr ohne Weiteres begeistern: „Wir haben alle Kontinente bereist und dabei unendlich viel gesehen“.