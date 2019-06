Angesichts der auftretenden Musiker dürfte es wieder voll werden bei Dodenhof – und laut. (FR)

Wenn populäre Künstler wie Glasperlenspiel, Ella Endlich oder Madcon bei einer Veranstaltung auf der Bühne stehen, dann dürfte ihnen der Kreischalarm des Publikums gewiss sein. Bei Dodenhof steigt am Sonnabend, 8. Juni, und eine Woche später, 15. Juni, der Open-Air-Sommer 2019. Livekonzerte, Stars und ein buntes Bühnenprogramm versprechen die Organisatoren an beiden Tagen. Gemeinsam mit Radio Energy Bremen präsentiert das Einkaufszentrum an diesem Sonnabend von 13.30 bis 18.30 Uhr zunächst Größen wie Glasperlenspiel, Madcon, das DJ-Duo Younotus sowie den Bremer Kinderstar Mondia auf der Bühne. Zudem performt DJ Percy den Energy-Mastermix mit Tänzerinnen und Tänzern aus der Tanzschule von Roberto Albanese. Der Eintritt ist ebenso frei wie eine Woche später an gleicher Stelle.

Diesmal begleitet Radio Roland mit Schlagern und deutschsprachigem Pop von 13.30 bis 18.30 Uhr die Großveranstaltung in Posthausen. Live auf der Bühne performen Ella Endlich, die nicht nur als Schlagersängerin, sondern auch als eine der besten Tänzerinnen bei der RTL-Show „Let’s Dance“ für Furore sorgt, sowie Schlagerstar Christian Lais. Das Aufgebot vervollständigen Isabel Krämer und das Helene-Fischer-Double Victoria. Es moderiert Klaas Tucholke.