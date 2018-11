Nach einem Überfall auf einen 63-jährigen Mann aus Hellwege hat die Rotenburger Polizei nur wenige Stunden nach der Tat zwei verdächtige Männer festnehmen können. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten sich die 24 und 34 Jahre alten Täter am vergangenen Donnerstag gewaltsam Zutritt zu dem Haus des 63-Jährigen verschafft. In der Wohnung überwältigten sie ihr Opfer, fesselten es und nahmen ihm Bargeld und auch ein Handy ab.

Noch während der Tat waren Nachbarn auf den ungewöhnlichen Besuch des 63-Jährigen aufmerksam geworden. Als sie an seiner Tür klingelten, machten sich die Fremden durch einen Hintereingang aus dem Staub. Noch in der Nacht erhielt die Rotenburger Polizei konkrete Hinweise auf ungewöhnliche Anhalter, die an der Bundesstraße 215 versuchten, per Auto-Stopp nach Rotenburg zu gelangen. Eine Streifenbesatzung konnte die Verdächtigen ergreifen.

Aufgrund von Indizien gerieten die Männer in den Verdacht, die gesuchten Räuber aus Hellwege zu sein. Beide wurden vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Freitagabend gegen die Männer ohne festen Wohnsitz einen Haftbefehl.