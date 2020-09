Insgesamt dauerten die Lösch- und Nachlöscharbeiten der Feuerwehr rund drei Stunden. (FEUERWEHR OYTEN)

Auf dem Dauercampingplatz am Behlingsee in Oyten ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. „Bei unserem Eintreffen brannten zwei Parzellen mit Wohnwagen und weiterer Bebauung (Vorzelte, Schuppen) sowie Kleinmöbel in voller Ausdehnung“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Oyten, die mit sieben Fahrzeugen und 35 Kameraden anrückte. Das Feuer drohte, auf weitere Wohnwagen überzugreifen, die durch die Hitze bereits beschädigt wurden. Mit einer sogenannten Riegelstellung wurden laut Feuerwehr zuerst die umliegenden Parzellen geschützt. Das Feuer wurde anschließend mit insgesamt vier Rohren gelöscht. Weitere Gefahr ging zwischenzeitlich von Gasflaschen aus, die wegen der Hitze bereits das Gas abbliesen. Nach rund einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle und nach insgesamt einer Stunde gelöscht. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 4.30 Uhr.

Zwei Menschen leicht verletzt

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich in einem der Wohnwagen zwei Personen. Diese wurden auf das Feuer aufmerksam und konnten sich nach Angaben der Polizei selbstständig ins Freie begeben. Sie wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. In den übrigen Wohnwagen befanden sich keine Personen. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Zehntausend Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei in Achim zu melden.