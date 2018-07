Feldbrand in Bassen

Feuer bricht an diversen Stellen aus

Christian Butt

Weil ein Feuer am Freitagnachmittag auf einem Feld in Oyten-Bassen gleichzeitig an mehreren Stellen ausbrach, sucht die Polizei Zeugen. Die Feuerwehr hatte jedenfalls alle Hände voll zu tun.