Die Feuerwehr hatte den Brand im Landhaus Wesermarsch schnell unter Kontrolle (Christian Butt)

Nach ersten Informationen war es gegen 20 Uhr zu einem Feuer in der Küche des Hotel und Restaurantbetriebs gekommen. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte das Landhaus und löschte den Brand in der Küche, in der es nach Angaben der Feuerwehr bereits zu einer großen Wärmeentwicklung gekommen war. Die 45 Gäste des Landhauses wurden vom Notarzt untersucht, verletzt wurde aber niemand. Der Hotelbereich des Landhauses wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.