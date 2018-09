Eingekleidet wurde Sarah-Lena Köhnemann schon für ihren Einsatz bei der aktiven Feuerwehr. Jetzt muss nur noch der 18. Geburtstag kommen. (Michael Braunschädel)

Achim. Der 18. Geburtstag – ein Ereignis, das wohl jeder herbeigesehnt hat. Bei Sarah-Lena Köhnemann dürfte diese Sehnsucht aber noch ein bisschen größer sein als bei vielen anderen. Denn mit dem 18. Lebensjahr ist sie nicht nur volljährig, sondern auch endlich alt genug, um bei der aktiven Feuerwehr in Baden mitzumischen. Mit neun Jahren fing bei Sarah-Lena alles an. Damals wurde sie bereits nach ihrem ersten Besuch bei der Kinderfeuerwehr in Baden mit dem „Feuerwehr-Virus“ infiziert. Die Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte hat sie vom ersten Moment an fasziniert und das hat sich bis heute –gut acht Jahre später – auch nicht geändert.

Die 17-Jährige hat bisher alle Stationen der Feuerwehr in Baden durchlaufen. Von der Kinderfeuerwehr über die Jugendfeuerwehr, bis hin zur aktiven Feuerwehr. „Wenn ich etwas mache, dann mache ich es entweder komplett oder lass es ganz“, sagt Sarah-Lena pragmatisch. Überhaupt macht sie selbst gar nicht allzu viel Aufhebens um ihre „Karriere“ bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Andere tun das schon eher. Denn immerhin ist die 17-Jährige die Erste im Landkreis Verden, die aus der Kinderfeuerwehr heraus den Weg in die Freiwillige Feuerwehr in Baden gefunden hat. Eine Tatsache, auf die die Verantwortlichen in Baden, die gemeinsam mit Bierden 2010 als erste im Landkreis eine Kinderfeuerwehr gegründet hatten, durchaus stolz sind. „Eigentlich war es gar nicht geplant, dass ich so lange dabei sein werde“, sagt Sarah-Lena. „Aber wer einmal da war, kommt davon irgendwie auch nicht mehr los.“

Die Feuerwehr, das sei eine eingeschworene Gemeinschaft. Einen großen Teil ihrer Freunde hat Sarah-Lena ohnehin hier. „Jeder hilft jedem und alle arbeiten zusammen – egal ob Mädchen oder Jungen.“ Bei ihrem vorherigen Hobby, dem Fußballspielen, habe sie sich irgendwann entscheiden müssen: in einer Mädchen-Mannschaft weiterspielen oder aufhören. Die 17-Jährige hat sich damals fürs Aufhören entschieden und dann auf der Suche nach etwas Neuem – etwas „Vernünftigem“, wie sie sagt – den Weg in die Feuerwehr gefunden. Eine richtige Entscheidung, wie sie heute weiß. „Die Feuerwehr gehört mittlerweile einfach zu mir dazu.“

Allein drei Mal in der Woche muss sie aktuell zu einem Lehrgang. Denn „echte“ Feuerwehrfrau wird nur, wer auch die Truppmann-Ausbildung besteht. Aktuell heißt es also in jeder freien Minute büffeln und üben. „Schule und Feuerwehr, für mehr bleibt im Moment keine Zeit“, sagt sie. Und der Zeitaufwand wird auch nach den Prüfungen aller Voraussicht nach nicht weniger werden. Dann, wenn Sarah-Lena wie alle anderen Feuerwehrleute auch, jederzeit den Notruf für einen Einsatz erhalten kann. „Das wird sicherlich schon anstrengend werden“, ist sie sich sicher.

Doch so, wie die 17-Jährige von ihrem Hobby spricht, scheint sie all das nicht abzuschrecken. „Es ist mir auf jeden Fall wichtig, etwas zu tun, das auch anderen hilft. Man kann für andere da sein, das gefällt mir.“ Und trotz all der Verantwortung komme natürlich auch der Spaß bei all dem nicht zu kurz. „Ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass das Engagement bei der Feuerwehr einfach auch Freude macht“, sagt Sarah-Lena. „Sonst wäre ich schließlich nicht von Anfang an dabei.“

Bis der letzte Schritt offiziell vollzogen werden kann, muss sie allerdings noch ein bisschen Geduld haben. Denn 18 Jahre wird sie erst Ende November, offizielles Mitglied der aktiven Feuerwehr soll sie dann bei der Jahreshauptversammlung werden. Eingekleidet wurde Sarah-Lena für diesen Moment allerdings schon jetzt. Statt der orange-blauen Kluft, die die Jugendfeuerwehr trägt, kann Sarah-Lena zukünftig rot-gelb tragen – so wie die Großen. Wenn die 17-Jährige heute sieht, wie die Feuerwehrleute in Baden zu den Einsätzen rausfahren, juckt es ihr schon ab und zu in den Fingern. Ein bisschen Aufregung ist aber auch dabei. „Ich habe auf jeden Fall Respekt vor der neuen Aufgabe, die dann auf mich wartet“, gibt sie zu. Doch für Sarah-Lena ist das einfach der nächste logische Schritt. Wie sie gesagt hat: Sie macht es ganz oder gar nicht.

Die Kinderfeuerwehr in Baden trifft sich alle zwei Wochen immer dienstags um 17 Uhr am Feuerwehrhaus, Bahnhofstraße 31. Interessierte neue Mitglieder zwischen sechs und zwölf Jahren können ohne vorherige Anmeldung bei den Treffen vorbeischauen.