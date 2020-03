Flammen schlagen aus dem Fenster. (Christian Butt)

Zu einem Wohnhaus an der Lindenstraße in Achim musste die Feuerwehr am Montagnachmittag ausrücken. Gemeldet wurde ein Küchenbrand und als die Feuerwehrleute vor Ort eingetroffen sind, stand eine Einliegerwohnung bereits in Vollbrand – Flammen schlugen aus den Fenstern. Unter schwerem Atemschutz sind die Brandbekämpfer in das Gebäude gegangen. Aktuell befindet sich die Feuerwehr noch im Großeinsatz, um den Dachstuhl zu retten.

+++Update von 17:23 Uhr+++

Dazu nehmen sie die Dachpfannen von außen ab, um das Feuer löschen zu können. Die Küche sei zerstört, die Schäden im Obergeschoss sind nicht absehbar und der Rest des Hauses sei durch Qualm und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Sie haben einen Schock erlitten. Das Haus ist unbewohnbar.

+++Update von 17:50 Uhr+++

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der minderjährige Sohn der Hauseigentümer im Erdgeschoss Essen zubereitet und den Herd für einen Moment unbeobachtet gelassen. Als er in die Küche zurückkam, waren bereits offene Flammen sichtbar, die sich durch die Zwischendecke weiter in das Obergeschoss ausbreiteten. Die Freiwillige Feuerwehr Achim rückte mit einem Großaufgebot von 52 Einsatzkräften aus den Ortswehren Achim, Embsen und Baden an, um das Feuer zu bekämpfen.

Straße gesperrt

Vorsorglich kamen auch sieben Angehörige des Rettungsdienstes zum Einsatz. Noch am frühen Abend dauerten die Löscharbeiten an, die gegen 16 Uhr begonnen hatten. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Lindenstraße sowie angrenzende Straßen vorübergehend gesperrt werden. Angehörige einer Spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nahmen noch während der Löscharbeiten erste Ermittlungen auf.