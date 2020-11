Der Dienst- und Ausbildungsbetrieb muss bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ruhen. (Björn Hake)

Einmal im Jahr präsentiert der Achimer Stadtbrandmeister im Feuerwehrausschuss einen aktuellen Lagebericht der Freiwilligen Feuerwehr. Traditionell zeigt er dabei die Einsatzzahlen und die Mitgliederentwicklung des aktuellen Jahres. Dieses Mal kam allerdings noch eine weitere Auflistung hinzu, die Stadtbrandmeister Frank Boblat den Ausschussmitgliedern am Montagabend präsentierte – nämlich die zur Entwicklung der Corona-Lage und deren Auswirkungen auf die Feuerwehr. „Zum 11. März mussten wir unseren Dienst- und Ausbildungsbetrieb einstellen, um das Risiko einer Ansteckung für unsere Einsatzkräfte so gut es geht zu minimieren“, berichtete Boblat aus dem Frühjahr. Parallel habe man die Ortsfeuerwehren in Alarmgruppen aufgeteilt und die Fahrzeugbesatzung bei Einsätzen reduziert.

„Von Seiten der Stadt stand zu dieser Zeit an oberster Stelle, Schutzausrüstung für die Feuerwehr zu besorgen“, berichtete Doreen Fehling, die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin. „Das gestaltete sich allerdings recht schwierig, weil der Markt überlastet war.“ In einem ersten Schritt konnten dennoch unter anderem 4000 Handschuhe, 100 FFP2-Masken und ebenso viele Einmalanzüge angeschafft werden. „Zu dieser Zeit wussten wir noch gar nicht, was wir in welcher Größenordnung brauchen würden“, erinnerte sich Fehling. „Es ging erst einmal darum, überhaupt etwas vorzuhalten.“

Erneuter Dienst-Stopp

Im Mai habe man dann nach Angaben von Boblat mit den ersten Vorbereitungen begonnen, um den Dienstbetrieb wieder aufzunehmen. Das sei dann im Juli zumindest für die Erwachsenen auch geschehen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr sollte Anfang Oktober endlich wieder mit ihrem Ausbildungsbetrieb starten. Doch diese Freude währte nicht lange. „Zum 22. Oktober mussten wir erneut alle Dienste einstellen und uns nur noch auf die Einsätze beschränken“, bedauerte Boblat. „Und in dieser Stillstand-Phase werden wir uns vermutlich auch noch längere Zeit befinden.“

Denn für die Feuerwehren im Landkreis wurde nun ein gemeinsamer Stufenplan entwickelt. Dieser sieht vor, dass solange der Inzidenzwert über 50 liegt, nur der Einsatzdienst abgewickelt werden soll. „Erst bei einem Wert unter 35 dürfen wir wieder mit dem Dienst- und Ausbildungsbetrieb starten“, erklärte Boblat. Ausschlaggebend seien dafür die Zahlen des gesamten Landkreises. „Wir gucken uns dazu nicht die einzelnen Kommunen an.“

Die aktuelle Situation tue natürlich allen Kameraden weh. „Glücklicherweise haben wir in Achim aber noch keine Austritte, obwohl insbesondere die Kinder- und Jugendfeuerwehr keinen Dienst absolvieren kann“, zeigte sich Boblat erleichtert. In anderen Kommunen sei das anders. Achim indes kann bei der Jugendfeuerwehr verglichen mit dem Vorjahr auf eine gleichbleibende Mitgliederzahl von 100 blicken. Bei der Kinderfeuerwehr sind in diesem Jahr sogar noch zwei Kinder hinzugekommen, sodass diese derzeit 105 Mitglieder zählt. Insgesamt gab es bei der Feuerwehr Achim in diesem Jahr einen Mitgliederzuwachs um 1,9 Prozent auf nun 603 Kameraden.

Mehr Fehlalarme

Das Einsatzgeschehen liege 2020 indes in etwa beim Vorjahreswert, erklärte Boblat. Bis zum Stichtag 30. Oktober mussten die Kameraden insgesamt 155 Mal ausrücken. „Da im Dezember aber in der Regel immer noch ein paar Einsätze hinzukommen, rechnen wir damit, dass wir zum Ende des Jahres etwa bei 200 liegen.“ Im Jahr 2019 waren es 192 Einsätze. Auffällig ist in diesem Jahr allerdings die Verteilung dieser Einsätze. 29 Prozent waren wegen eines Brandes, 47 Prozent wegen einer Hilfeleistung und 25 Prozent waren Fehlalarme.

„Das bedeutet, dass ein Viertel unserer Einsätze Fehlalarme sind. Das ist schon ein erheblicher Anteil“, sagte Boblat. Im vergangenen Jahr waren es nur 16 Prozent. Diese Entwicklung hänge jedoch nicht nur mit zusätzlichen Meldeanlagen zusammen. „Wir haben längst nicht so viele Gebäude neu mit Brandmeldeanlagen ausgestattet, dass es diesen Zuwachs rechtfertigen würde“, sagte Boblat. Es komme in den Gebäuden schlichtweg häufiger zu Alarmierungen.