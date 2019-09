Die Feuerwehr hat den brennenden Transporter gelöscht. (Christian Butt)

Fast komplett ausgebrannt ist am Dienstagabend ein an der Uphuser Heerstraße geparkter Kleintransporter. Zufälligerweise hielten die zuständigen Feuerwehrleute gerade eine Versammlung in ihrem Gerätehaus ab. Dadurch konnten die Fahrzeuge sofort nach der Alarmierung ausrücken. Wohl nur durch diesen Zufall konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus und einen weiteren geparkten Wagen verhindert werden, denn das Führerhaus stand beim Eintreffen der Brandbekämpfer bereits in Vollbrand.

Flex eingesetzt

Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Da sich die seitliche Ladetür mit einem Stemmeisen nicht öffnen ließ, musste eine Flex eingesetzt werden. Erst danach konnte die Ladefläche abgelöscht werden.

Was das Feuer verursacht hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Löscharbeiten musste die Uphuser Heerstraße halbseitig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht.