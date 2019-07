Langsam nimmt der Neubau für das Feuerwehrhaus in Baden Formen an. Sorgen bereiten der Stadt derzeit allerdings noch die Maler- und Tischlerarbeiten. Bisher konnte sie diese nämlich noch nicht vergeben. (Björn Hake)

Seit gut einem Jahr führen die Kameraden der Badener Feuerwehr Tagebuch. Ein Tagebuch, das allerdings mitnichten geheim gehalten werden soll. Im Gegenteil. In diesem Tagebuch dokumentieren die Kameraden öffentlich auf ihrer Facebookseite regelmäßig den Fortschritt für ihr neues Feuerwehrhaus, das an der Hainkämpe entstehen soll. Foto für Foto zeigt sich die Entwicklung. Von einem toten leeren Baufeld am Anfang bis hin zu einem neuen Gebäude mit Gerätehaus. Das bisher letzte Foto stammt von Ende Juni. „So langsam nimmt unser neues Zuhause Formen an. Das Dach ist dicht – die Hallentore, Fenster und Türen sind drin“, konnten die Feuerwehrkameraden da freudig verkünden. Auch Wünsche für die passende Tapete wurden schon entgegengenommen.

Wie berichtet, war das alte Feuerwehrhaus mit den Jahren zu klein geworden. An der Hainkämpe bekommt die Feuerwehr nun neben einem Dienstgebäude auch eine Fahrzeughalle, in der Platz für vier Einsatzfahrzeuge ist. Ein bisschen müssen sich die Badener Kameraden dann aber doch noch gedulden, bis sie ihr neues Domizil tatsächlich beziehen können. Denn anders als zu Beginn der Baumaßnahme ursprünglich noch gehofft, ist eine Fertigstellung im Sommer dieses Jahres nicht mehr realistisch.

„Wir rechnen jetzt damit, dass der Umzug im November stattfinden kann“, kündigt Marco Schaubitzer, Leiter des Liegenschaftsmanagements, an. „Glücklicherweise haben wir bei der Baumaßnahme nicht einen so großen Druck, weil es derzeit in Baden ja noch ein Feuerwehrhaus gibt, das genutzt werden kann“, sagt er weiter. Nichtsdestotrotz sei es natürlich das Ziel, die Arbeiten schnellst- und bestmöglich zu beenden.

Wiederholte Ausschreibungen

Doch das hat die Stadt, wie so häufig, leider nicht alleine in der Hand. „An solch einer großen Baumaßnahme sind rund 20 Gewerke beteiligt“, erklärt Schaubitzer. „Und die sind dann natürlich häufig auch voneinander abhängig.“ Das bedeutet: Wenn es bei einem zu Verzögerungen kommt, wirkt sich das natürlich auch auf die gesamte Baumaßnahme aus. „Aktuell mussten wir beispielsweise die Ausschreibungen für einige Gewerke noch einmal erneuern, weil wir auf unsere erste Ausschreibung gar keine Angebote bekommen haben.“ Das gelte beispielsweise für die Maler- und Tischlerarbeiten. „Die Firmen sind – natürlich auch bedingt durch die Urlaubszeit – aktuell voll mit Aufträgen“, sagt Schaubitzer.

Das führe eben dazu, dass es auf manche Ausschreibungen gar keine oder auch stark überhöhte Angebote gebe. „Das ist konjunkturbedingt, da haben wir als Stadt leider keinen Einfluss drauf.“ Das zeige auch ein Blick in die umliegenden Städte und Gemeinden. „Die anderen Kommunen und Landkreise haben bei ihren Bauprojekten die gleichen Probleme“, weiß Schaubitzer. „Das macht es für uns natürlich nicht besser, aber wir bringen das Projekt nach bestem Wissen und Gewissen voran.“ Denn nicht nur auf die zeitliche, sondern natürlich auch auf die finanzielle Planung hat die derzeitige Baukonjunktur Auswirkungen.

Kosten werden ansteigen

Mit Beginn der Arbeiten im Sommer vergangenen Jahres hatte die Stadt mit Kosten in Höhe von knapp 2,3 Millionen Euro für das Dienstgebäude und die Fahrzeughalle gerechnet. Und schon das waren rund 20 Prozent mehr, als ursprünglich geplant waren, weil zuvor außerplanmäßig unter anderem noch der Erdboden auf dem Baugelände ausgetauscht werden musste. Und es wird voraussichtlich noch mehr werden. Wie viel genau, das könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

„Vermutlich liegen wir derzeit schätzungsweise fünf bis zehn Prozent drüber“, sagt Marco Schaubitzer. Im noch laufenden Bauprozess wolle man allerdings schauen, wo man gegebenenfalls noch Einsparungen vornehmen könne, um die bisherige Kostensteigerung zu reduzieren. „Schließlich kann man in der Mitte oder am Ende einer solchen Baumaßnahme nicht alles wieder abreißen, weil es zu teuer wird.“

Wenn die Badener Feuerwehrmänner und -frauen dann im November in ihr neues Domizil umziehen können, finden sie aber vermutlich dennoch ein Haus vor, das ihren Wünsche und Anforderungen entspricht. „Wir stehen bei der Umsetzung immer in engem Kontakt mit der Feuerwehr“, sagt Schaubitzer. So habe diese auch ein Mitbestimmungsrecht, beispielsweise was die Innengestaltung angehe. Für Schaubitzer ist das eine Selbstverständlichkeit. „Schließlich müssen die Mitglieder der Feuerwehr ja letztlich auch in und mit dem Gebäude arbeiten.“