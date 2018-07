Rettungskräfte bringen den Bewohner in ein Krankenhaus. (Christian Butt)

Ein Balkon war in der Nacht zu Dienstag im Achimer Ortsteil Baden der letzte Fluchtweg für einen älteren Mann. Dieser war gegen 1.30 Uhr auf ein Feuer in seinem Einfamilienhaus an der Straße Am Schießstand aufmerksam geworden. Da ihm giftiger Qualm im Treppenhaus den Weg zur Haustür versperrte, stieg der Mann geistesgegenwärtig auf den Balkon, drückte die Terrassentür zu und rief um Hilfe. Nachbarn wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten die Feuerwehr.

„Als wir eintrafen, stand der Mann auf dem Balkon und wurde bereits von zwei Polizisten beruhigt. Wir haben eine Steckleiter in Stellung gebracht. Ein Kamerad ist nach oben gestiegen und hat dem Mann herunter geholfen“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Phileas Fricke. Der Hausbewohner wurde vom Rettungsdienst in Empfang genommen und umgehend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Personenrettung bekämpften die Feuerwehrleute das Feuer. Unter Atemschutz drang ein Trupp in das Haus vor und suchte die Quelle für den starken Qualm. Fündig wurden die Brandbekämpfer in der Küche. Dort brannten Einrichtungsgegenstände. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Trotzdem entstand hoher Schaden, denn der giftige Qualm hatte sich im gesamten Gebäude ausgebreitet und sämtliche Räume kontaminiert. Mit einem Lüfter versuchten die Feuerwehrleute das Haus so schnell wie möglich zu entrauchen.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.