Stadtfeuerwehrtag

Feuerwehren präsentieren sich

Kai Purschke

Alle Feuerwehren der Stadt Achim werden sich beim Stadtfeuerwehrtag in Uphusen am 2. Juni der Öffentlichkeit präsentieren, sich in Wettbewerben messen, Mitmachaktionen anbieten und informieren.