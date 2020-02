In der Kinderfeuerwehr beginnen oft die Karrieren von Feuerwehrfrauen und -männern. In Baden und in Bierden gibt es seit nunmehr zehn Jahren diese Nachwuchsabteilung, von der aus es dann in die Jugendfeuerwehr geht. (FREI)

Die Feuerwehren Baden und Bierden haben nun ihre Mitgliederversammlungen abgehalten und dabei auf das Jahr 2019 zurückgeblickt – zugleich wurde hüben wie drüben deutlich, wie sehr die Wehren von ihren Kinderabteilungen profitieren können. Zwar hatte die Ortsfeuerwehr Baden im vergangenen Jahr weniger Einsätze zu verzeichnen, „aber nicht weniger zu tun“, wie sie betont hat. Insgesamt 42 Einsätze, darunter zwölf Brände und 22 Technische Hilfeleistungen, mussten die Badener Einsatzkräfte ableisten. Als „besonders belastender Einsatz“ blieb den Badenern ein Verkehrsunfall in Erinnerung, bei dem ein Beteiligter gestorben ist. Aber auch eine Alarmierung während der Halbjahresversammlung im Sommer blieb offenbar in Erinnerung: „48 Kameraden drängten in die Umkleidekabinen, beinahe musste per Los entschieden werden, wer denn auf die Einsatzfahrzeuge durfte – auf den drei Autos ist Platz für 27 Einsatzkräfte.“

Neben den Einsätzen engagiert sich die Ortsfeuerwehr Baden auch im Badener Dorfleben. Neben dem traditionellen Frühjahrsputz und dem Laternenumzug durch Baden ging auch „Rock in Dürings Park“ in die dritte Runde. Trotz anfänglich schlechten Wetters und daraus resultierenden technischen Problemen fanden sich fast 600 Gäste im Park ein (wir berichteten). Die Einnahmen der Veranstaltung kommen dem Förderverein der Ortsfeuerwehr Baden zugute. Ein weiteres großes Thema bleibt der Neubau des Feuerwehrhauses. Geplant ist der Umzug nun für das erste Halbjahr 2020.

Insgesamt hat die Ortsfeuerwehr nun 174 Mitglieder, davon 77 in der Einsatzabteilung, 22 in der Jugendfeuerwehr, 21 in der Kinderfeuerwehr, 11 in der Altersabteilung und 21 passive Mitglieder. Marko Bode gab nach 26 Jahren seinen Posten als Jugendfeuerwehrwart ab. Traditionell wird der Nachfolger im Vorfeld von den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr zur Abstimmung vorgeschlagen. Also Nachfolger wurde Julian Dombrowski von der Versammlung bestätigt. Turnusgemäß wurden die Kinderfeuerwehrwartin Tanja Bode und ihre beiden Stellvertreterinnen Nadine Bremer und Nina Vast wiedergewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Boris Paschkowski als stellvertretender Gerätewart. Kevin Grams als Atemschutzwart und Claudius Ruppel als sein Stellvertreter. Neu gewählt wurde der Funkbeauftragte: Marcel Tischler folgt auf Sven Wasmund.

Der Stadtfeuerwehrtag findet in diesem Jahr am 23. Mai in Baden am neuen Gerätehaus statt. Für Abends wird eine große Party für alle Bürger geplant, Rock in Dürings Park ist hier das Vorbild. Die Kinderfeuerwehr feiert 2020 ihr großes Jubiläum, vor zehn Jahren gründete sie sich.

Bierdener waren Vorreiter

Die Feuerwehrleute in Bierden hatten ihrerseits ein Resümee für 2019 gezogen. Auch für sie sind die Einsatzzahlen rückläufig – sie wurden im vergangenen Jahr 14 Mal alarmiert, wobei darunter neun Fehlalarme, ausgelöst von Brandmeldeanlagen, waren. Im Bericht von Ortsbrandmeister Klaus Mindermann ging es auch um die Neubeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Wehr. „Ein Meilenstein in der Geschichte des ,kleinen' Ortsteils“, sagte Mindermann. Das Fahrzeug werde größer als jenes, das seit 1994 im Dienst ist. Die Fertigstellung ist zum April 2020 geplant. „Schön wäre es, wenn es zum 18. April ausgeliefert wird. Da feiert unsere Kinderfeuerwehr ihren zehnten Geburtstag“, hofft Mindermann.

Allgemein bleibt die Kinder- und Jugendarbeit in Bierden im Fokus. Beide Sparten der Ortsfeuerwehr seien erfolgreich und bringen laut Feuerwehr „regelmäßig Pokale, sowie Landkreis überschreitende sehr gute Ergebnisse zurück“. So konnte Anke Mindermann, Kinderfeuerwehrwartin, aus den vergangenen Jahren berichten: „Wir werden schon zehn Jahre alt. Keiner konnte wissen, dass wir als erste Kinderfeuerwehr im Kreis Verden so erfolgreich werden“.

Ein besonderer Baustein sei die Kinderfeuerwehr für die Jugendfeuerwehr und somit für die spätere Ausbildung und Erhaltung der freiwilligen Brandschützer in Bierden. Das zeigt das Beispiel Lennart Mindermann. Er war das erste Mitglied der Kinderfeuerwehr Bierden, wechselte in die Jugendfeuerwehr, mit der er sogar nach einem Wettbewerbssieg eine Reise nach New York antreten durfte. In diesem Jahr wird er 18 und hat im vergangenen Jahr seine Feuerwehrmannausbildung bestanden. Dafür wurde er vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Feuerwehrmann befördert – ebenso Marten Müller, ein Quereinsteiger aus dem Ort, der die Ausbildung schon im Frühjahr 2019 abgeschlossen hat.

Vom Hauptfeuerwehrmann zum Ersten-Hauptfeuerwehrmann wurde Hartmut Neumeier befördert, vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister ging es für Jugendfeuerwehrwart Tobias Böder weiter, während Benjamin Knobloch vom Ober-Löschmeister zum Haupt-Löschmeister befördert wurde. Werner Wilkens wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.