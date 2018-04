Die alten Filmrollen und Abspielgeräte sind zwar nicht mehr in Betrieb, aber Silke Thomas, Detlev Fechtmann, Karin Feldmann und Sylke Grabatsch-Gehrtz vom Achimer Koki (von links) verwahren sie gerne noch als Erinnerung an die Anfänge des Kommunalkinos. (Marvin Ibo Güngör)

In der heutigen Zeit würde vermutlich niemand mehr auf die Idee kommen, ein Kommunalkino (Koki) zu gründen. Dafür ist die Vielfalt bei den Filmen auch so schon groß genug. Das glaubt zumindest Detlev Fechtmann. Und der muss es wissen, schließlich kümmert er sich bereits seit knapp 27 Jahren gemeinsam mit den Mitgliedern des Koki-Vereins darum, dass jede Woche ein neuer Film im Achimer Kasch gezeigt wird. Vor 40 Jahren, als das Achimer Koki gegründet wurde, sah das allerdings noch ganz anders aus. "Das Filmangebot war früher wirklich schlecht", sagt Fechtmann. "Es ging nur um 'sex and crime'." Aus diesem Grund sei damals vielerorts der Wunsch nach einem Kino entstanden, dass anspruchsvollere Filme zeigt. In Achim war das im Jahr 1978 der Fall. Und bis heute lockt das Koki noch jede Woche donnerstags und freitags ein festes Publikum in den blauen Saal.

"In einer kleinen Stadt wie Achim ist es schon etwas Besonderes, wenn eine solche Einrichtung 40 Jahre besteht", sagt Silke Thomas, Vorsitzende des Koki-Vereins. Das Achimer Kommunalkino sei damit eines der ältesten in der Region. "Natürlich hat sich das Koki über die Jahrzehnte auch gewandelt", weiß Fechtmann. "Parallel zu den Filmen und auch zum Publikum." War das Angebot damals nämlich hauptsächlich noch für Schüler gedacht, ist das Zielpublikum heute größtenteils weiblich und über 50 Jahre alt. Probleme für dieses Klientel passende Filme zu finden, hat Fechtmann heute allerdings nicht mehr. "Mittlerweile hat auch die Filmindustrie das ältere Publikum für sich entdeckt."

Einmal im Monat trifft sich der mittlerweile 14-köpfige Programmausschuss, um gemeinsam zu entscheiden, welche Filme gezeigt werden sollen. "Da muss man manchmal abwägen zwischen den persönlichen Interessen und dem, was unserem Publikum gefällt", weiß Fechtmann aus Erfahrung. Und sein Publikum kennt der Koki-Verein nach all den Jahren mittlerweile schon recht gut. "Donnerstags wissen wir eigentlich immer schon genau, wer kommt", sagt Thomas. "Da hat fast jeder Besucher auch schon seinen festen Stammplatz." Bei der Freitagsvorstellung sehe man dann ab und an auch schon einmal neue Gesichter. "Diese Konstanz bei den Besuchern ist wirklich bemerkenswert." Im Schnitt 50 Filmfans kämen pro Vorstellung.

Gemeinschaftsgefühl im Kino

"Ein guter Kinomacher kennt sein Publikum genau, weiß es optimal zu bedienen und überrascht es dennoch immer wieder", erklärt Fechtmann seine Devise. Beim Achimer Publikum kämen meist die Komödien besonders gut an. Absoluter Spitzenreiter der vergangenen Jahre sei der französische Film "Ziemlich beste Freunde" gewesen. Fechtmann selbst ist bei jeder Vorstellung dabei – meistens sogar donnerstags und freitags. "Ich war einfach schon immer kinoverrückt", erklärt er seine Leidenschaft. Bereits als Kind sei er jeden Sonntagnachmittag nach Baden ins Kino gegangen. Das Kino dort ist mittlerweile Geschichte, die Filmleidenschaft von Fechtmann allerdings nicht. "Was mich am Kino fasziniert, ist das Gemeinschaftsgefühl. Man lacht zusammen, man weint zusammen. Diese besondere Wirkung entfaltet sich nur in der Gemeinschaft im Kinosaal."

Und das wird vermutlich auch noch einige Jahre so sein, denn um die Zukunft des Koki macht sich Fechtmann keine Gedanken. "Bisher kamen immer genügend Zuschauer nach", sagt er. Für ihn selbst ist das Ende seiner Koki-Zeit aber langsam in Sicht. Mit 65 Jahren will Fechtmann sich in den Ruhestand verabschieden. Bereits seit einiger Zeit lernt er deshalb seinen Nachfolger, Hagen Brandt, an. Bald wird Fechtmann sich dann zumindest als Organisator vom Koki verabschieden. Als Zuschauer wird er allerdings vermutlich noch weiterhin einmal in der Woche im blauen Saal vorbeischauen.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens zeigt das Achimer Kommunalkino am Freitag, 27. April, den Stummfilm "Der Dieb von Bagdad". Dieser wird vor Ort live von Marie-Luise Bolte am Klavier begleitet. Der Film beginnt, wie gewöhnlich, um 20 Uhr. Die Karten kosten fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro.