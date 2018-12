Der Brandschutz nimmt eine dominante Rolle auf der Prioritätenliste für den Ottersberger Haushalt ein. Auch wegen der millionenschweren Investitionen in neue Feuerwehrhäuser müssen die Steuern erhöht werden. (Hake)

Die Grundsteuern in Ottersberg werden für das Jahr 2019 um 30 Prozentpunkte angehoben. Zu dieser Entscheidung sind die neun Mitglieder des Finanzausschusses in ihrer Sitzung am Mittwochabend im Rathaussaal mehrheitlich mit 6:3 Stimmen gekommen. Einzig die Sozialdemokraten stimmten gegen den von einem Bündnis aus CDU, Grünen und Freier Grüner Bürgerliste (FGBO) gestellten Antrag und hatten ihrerseits einen Aufschub der Haushaltsendberatung auf Februar 2019 beantragt.

Haushalt soll stabilisiert werden

„Der Fehlbetrag in 2018 beträgt voraussichtlich 1,836 Millionen Euro und wird in 2019 gemäß Haushaltsentwurf 1,652 Millionen Euro betragen. Da kurzfristig wirtschaftspolitische Maßnahmen nicht greifen und auch keine Sparvorschläge vorliegen, werden die Einnahmen durch eine Erhöhung der Grundsteuern gesteigert“, heißt es in dem von Klaus Rebentisch (CDU), Tim Weber (FGBO) und Angela Hennings (Grüne) gemeinsam erarbeiteten Schreiben. „Wir gehen den gemeinsamen Weg, um den Haushalt zu stabilisieren“, erklärte Ausschussvorsitzender Reiner Sterna (CDU) das Vorgehen der drei Fraktionen und fügte hinzu: „Auch uns macht es keinen Spaß, die Steuern zu erhöhen. Aber es ist entscheidend, dass wir die Herausforderungen gemeinsam anpacken.“ Die Erhöhung der Einnahmen für die erheblich steigenden Aufgaben der Gemeinde sei jedoch nur ein Baustein gewesen.

Der Flecken Ottersberg hat im kommenden Jahr ein Vielzahl an Großprojekten zu meistern: Sanierung des Hallenbades, Ausbau der Kindergärten und Schulen sowie Neubau von Feuerwehrgerätehäusern. „Dies führt zu einem wachsenden Schuldenstand von bis zu 25 Millionen Euro in den nächsten Jahren“, erläuterte Tim Weber. Gleichzeitig treten immer wieder Jahre mit hohen Fehlbeträgen auf. „Das heißt, der Flecken kann den Schuldendienst nicht aus eigener Kraft leisten.“ In dieser schwierigen Situation habe sich also eine Mehrheit des Finanzausschusses für die Erhöhung der Grundsteuern um 30 Prozentpunkte entschieden.

Feuerschutzabgabe wird geprüft

Gleichzeitig ist die Verwaltung beauftragt worden, die Einführung einer Feuerschutzabgabe zur Finanzierung der Feuerwehrgerätehäuser zu prüfen. Die Abgabe soll die Erhöhung der Grundsteuer ersetzen. Brandschutz sei eine wichtige Aufgabe, die uns alle schützt. Darum sei eine zweckgebundene Abgabe gerechtfertigt, erklärten die Fraktionen. Die Gemeindeverwaltung steht indes der Einführung einer Feuerschutzabgabe aus rechtlichen Gründen kritisch gegenüber. „Neue Ideen erfordern auch neue Wege. Die Bürger stehen zweckgebundenen Abgaben offener gegenüber. Für uns ist klar, dass die Abgabe beziehungsweise Grundsteuererhöhung nur zeitweise erhoben wird“, erklärte derweil Klaus Rebentisch.

Zudem haben die drei Fraktionen gemeinsame Haushaltsgespräche auf den Weg gebracht, die im Januar 2019 starten sollen. Der Prozess der Haushaltskonsolidierung wird nach Einschätzung einiger Mitglieder des Finanzausschusses mehrere Jahre dauern. „Das war vielleicht der wichtigste Punkt. Die herausfordernde Haushaltslage können wir nur gemeinsam meistern“, bewertete Weber den Beschluss. Am Mittwoch, 13. Dezember, (18 Uhr) tagt derweil zunächst der Gemeinderat.