Schnelles Internet per Glasfaser, so lautet auch die Devise für den kommunalen Ottersberger Eigenbetrieb Breitband Innovationen Nord GmbH (BIN). (Uwe Anspach/DPA)

Ottersberg. Das kommunale Ottersberger Start-up-Unternehmen Breitband Innovationen Nord GmbH (BIN) erhält eine weitere Finanzspritze durch den Flecken Ottersberg, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu stärken. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, der am Donnerstagabend in der Aula der Wümmeschule getagt hat. Mit großer Mehrheit bei 20 Ja-Stimmen, vier Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen sprach sich das Gremium für die Zuführung von 100.000 Euro als freie Kapitalrücklage aus.

Zuvor hatte Helge Dannat, Chef des Ottersberger Elektrizitätswerkes (EWO) und seit dem vergangenen Jahr auch Geschäftsführer der BIN, eine Einschätzung zur aktuellen Situation des im Jahr 2011 gegründeten und im alleinigen Eigentum des Fleckens stehenden Unternehmens abgegeben. Die erneute Unterstützung sei demnach die logische Konsequenz daraus, dass der Eigenbetrieb vor rund zehn Jahren mit einem Stammkapital von nur 50.000 Euro an den Start gegangen war. „Die BIN wurde bei der Gründung mit zu wenig Kapital ausgestattet. Das war ein kleiner Geburtsfehler“, konstatierte Dannat, der bei der Gründung noch nicht mit an Bord war. Um den stetig wachsenden Anforderungen in der Telekommunikationsbranche gerecht zu werden, war der BIN schon in den vergangenen Jahren immer wieder finanzielle Unterstützung gewährt worden, obwohl das Stammkapital bereits 2013 auf 200.000 Euro erhöht worden ist.

So sind in den Jahren 2016, 2018, 2019 und 2020 insgesamt rund 1,12 Millionen als Unterstützung in die Gesellschaft geflossen, was laut Dannat als Kapitalrücklage in der Bilanz der BIN ausgewiesen wird. Weiterhin seien der Gesellschaft in der Vergangenheit Darlehen „zu marktgerechter Verzinsung gewährt worden“, die zum 31. Dezember 2020 noch in Höhe von 1,07 Millionen Euro valutieren. Das mittlerweile von ihm geführte Unternehmen Breitband Innovationen Nord GmbH sieht Dannat dennoch auf einem aufstrebenden Weg. Zwar sei für das Geschäftsjahr 2019 noch ein Verlust in Höhe von 88.610 Euro erwirtschaftet worden, womit sich auch ein Liquiditätsabfluss ergeben habe. Die weitere Ergebnisentwicklung sehe aber für das Jahr 2020 und auch für 2021 positive Ergebnisse vor, prognostiziert Dannat.

Mehr als 2700 Kunden

Ein Grund für den Optimismus des Geschäftsführers ist das steigende Kundenvolumen. „Wir haben inzwischen mehr als 2700 Kunden“, freut sich Dannat über diese Entwicklung und ergänzt: „Gerade in diesen Corona-Zeiten merken wir, wie wichtig das Internet ist.“ Den Bürgern schnelles Internet zu ermöglichen, verstehen Dannat und sein Team daher auch als Auftrag für die Zukunft. „Das Kupfernetz stößt an seine Grenzen. Die Menschen wollen schnelles Internet per Glasfaser. Und die BIN muss mit den Mitteln dafür ausgestattet werden.“ Nicht nur zum Ausgleich des Verlustes, sondern auch zur weiteren Stärkung der Gesellschaft sei deshalb die Kapitalmaßnahme in Höhe von 100.000 Euro erforderlich.

Denn, so Helge Dannat weiter, die BIN habe beim GAK-Förderverfahren den Zuschlag erhalten und schon im vergangenen Jahr mit dem Ausbau der Infrastruktur in den Gebieten Bredenau, Surheide, Allerdorf und Wümmingen begonnen. Das Gebiet Bredenau wurde Ende 2020 fertiggestellt, die anderen Gebiete sollen bis Mitte 2021 verwirklicht werden. „Aufgrund der Besonderheit der Förderkulisse darf der Ausbau nicht über das E-Werk erfolgen, sodass die BIN die Liquidität vorhalten muss und die Netze in der Bilanz aktivieren wird“, informierte Dannat die Ratsmitglieder. Die Mittelzuführung versetze die BIN derweil in die Lage, an diesem geförderten Breitbandausbau (GAK) teilzunehmen und die dazu notwendigen Investitionen aus eigenen Mitteln umzusetzen.

Zudem seien zum 21. Dezember 2020 die Förderverfahren „Breitbandausbau Weiße Flecken 2020“ und „Breitbandausbau Sonderaufruf Schulen 2020“ veröffentlicht worden, die der Landkreis Verden ausschreibt und an denen sich auch die BIN beteiligen wolle. „Insgesamt ist die Gesellschaft auf einem stetigen Wachstumskurs, was mit einem durchschnittlichen monatlichen Anstieg von 24 Kunden im Jahr 2020 bewiesen wird“, stellte Dannat fest. Derzeit warten laut Dannat noch 153 Kunden auf das Auslaufen ihrer Altverträge beim bisherigen Anbieter, sodass sie im Anschluss zur BIN wechseln und dort als aktive Kunden geführt werden können.