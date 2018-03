Die Firma Induflex in Blender will sich erweitern und benötigt dafür weitere Flächen. (Björn Hake)

Blender. Die Firma Induflex Sondermaschinenbau in Blender will sich erweitern. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, mit der sich der Gemeinderat Blender an diesem Donnerstag, 22. Februar, laut Tagesordnung beschäftigen wird. „Die Firma entwickelt sich sehr gut und benötigt für die weitere Marktanpassung Erweiterungsflächen“, schreibt dazu die Verwaltung. Und weiter: „Der Betriebsinhaber hat sich hierzu im Süden seines jetzigen Betriebsgeländes weitere Flächen gesichert.“

Die Gemeinde möchte nunmehr in Abstimmung mit Induflex und dem Landkreis Verden einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für diesen Bereich aufstellen, damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine spätere Baugenehmigung geschaffen werden können. Dazu bedarf es einer Zustimmung des Gemeinderates. Induflex plant im südlichen Erweiterungsbereich den Neubau von Produktions- und Lagergebäuden sowie eine neue Zufahrt von der Hauptstraße und eine Stellplatzanlage.

Fingerspitzengefühl gefordert

Der Gemeinderat habe eine Entscheidung zwischen dem Betriebsinteresse und der dörflichen Gestaltung zu treffen. „Die Angelegenheit muss noch ausführlich mit den Fachplanungsbüros erörtert werden. Es geht jetzt erst mal um die Grundsatzentscheidung, ob ein derartiges Bebauungsplanverfahren zur Erweiterung der Firma begonnen werden soll“, schreibt die Verwaltung.

In diesem Zusammenhang liegt auch ein Antrag der Fraktion der Grünen Liste vor, die vorschlägt, Studenten des Instituts für Umweltplanung der Universität Hannover mit einzubeziehen. Dabei soll es um Planungsunterstützung sowie Gestaltungsideen zur Einbindung des Unternehmens in den Ortskern und damit auch um eine Akzeptanz in der Bevölkerung gehen. „Induflex ist ein innerdörfliches Unternehmen, welches bisher weder durch Lärm- noch Geruchsbelästigung negativ in Erscheinung trat. Die großflächige Erweiterung Richtung Hauptstraße in einer langgezogenen Kurve erfordert jedoch Fingerspitzengefühl, planerischen Sachverstand und eine möglichst breite Akzeptanz für das Vorhaben in der Gemeinde“, schreibt die Grüne Liste.

Neben der möglichen Betriebserweiterung geht es noch um einen weiteren Antrag der Fraktion der Grünen Liste. Darin fordern sie, den Einsatz des Totalherbizids Glyphosat zu verbieten. Im Antrag heißt es: "In alle Pachtverträge der Gemeinde Blender für landwirtschaftlich oder anderweitig genutzte Flächen wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgender Passus aufgenommen: ,Der Einsatz von glyphosathaltigen Pestiziden ist auf gemeindeeigenen Flächen – auch verpachteten – nicht zulässig'.“

Die Grüne Liste weist darauf hin, dass Glyphosat laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) vermutlich krebserregend ist. Ferner stehe das Totalherbizid im Zusammenhang mit dem dramatischen Insektensterben. „Wir sehen diese Änderung als unabdingbar an, da die Gemeinde eine Verantwortung für Bürgerinnen und Bürger hat und somit vorsorglich auf Glyphosat verzichten muss.“

Die Sitzung des Gemeinderates an diesem Donnerstag, 22. Februar, beginnt um 20 Uhr in der Gemeinschaftssportanlage Intschede.