In Fischerhude soll im Herbst eine neue Satzung für die Ortskerngestaltung in Kraft treten. (Björn Hake)

Es ist ein Langzeit-Projekt, das nach fast zwölf Jahren im kommenden Herbst endlich vollendet werden soll. Dass sich die Fischerhuder Gestaltungssatzung in der Verwirklichung auf der Zielgeraden befindet, haben am Donnerstagabend mehr als Interessierte 40 Zuhörer per Videokonferenz live von Bürgermeister Tim Willy Weber, Bauamtsleiter Ralf Schack und dem Architekten Lothar Tabery erfahren. Die virtuelle Einwohnerversammlung war der Auftakt für die öffentliche Auslegung der von einem Arbeitskreis in 14 Sitzungen erarbeiteten Gestaltungssatzung, die nunmehr vom 26. April bis 31. Mai im Ottersberger Rathaus ausliegen wird. Ziel ist es, den Satzungsbeschluss in der Gemeinderatssitzung am 1. Juli zu fassen und die sieben Kernpunkte umfassende Präambel dann nach der erforderlichen Genehmigung durch den Landkreis Verden als wirksames Instrument der Ortskerngestaltung einzusetzen.

Die Satzung soll nicht nur aus rein juristischen Texten bestehen, sondern auch mit Einzelheiten und Bildern möglichst anschaulich erläutert werden. Bei der Umsetzung der Präambel empfiehlt Tabery die kurze Leine. „Man sollte es nicht einfach lassen, sondern immer wieder externe Berater einbeziehen. Beim Bau gibt es immer Probleme und Fragen.“ Für eine spätere Evaluation seien externe Beurteilungen hilfreich. Der Architekt regte an, die Ergebnisse aus der Bewertung in verständlicher Form – etwa durch Ausstellungen – an die Bürger zu vermitteln. Eine Evaluation der Gestaltungssatzung sollte zeitlich in festen Intervallen erfolgen, nach Ansicht von Bauamtsleiter Ralf Schack zum Beispiel, wenn beim Flecken Ottersberg mehr als zehn Bauanträge eingegangen sind.

In der Gestaltungssatzung sind Regeln für den räumlichen Geltungsbereich der Gestaltungssatzung, die Freiflächengestaltung, Baukörper und Typologien, Dach- und Fassadenausbildung sowie Neben- und Werbeanlagen enthalten, die sich in den Paragrafen wiederfinden. Tabery gab in seinem Vortrag einen Einblick in die Inhalte und Meilensteine der Satzung, die in etlichen emotional geführten Diskussionen ausgearbeitet worden sind. „Wir haben uns darum bemüht, die Satzung möglichst kurz und verständlich zu verfassen“, zeigte sich der Architekt mit dem Ergebnis zufrieden und betonte, dass die Satzung im gemeinsamen Konsens entstanden und als Bürgersatzung zu verstehen sei. Im Mittelpunkt der Ausarbeitung habe die Vorgabe gestanden, den Charakter des Künstlerdorfs erhalten zu müssen. „Jeder, der bauen will, sollte in die Präambel schauen“, riet der Experte den Zuhörern.

Satzung im Spannungsfeld

Das gemeinsam erarbeitete Werk liegt für Tabery in einem Spannungsfeld zwischen Bewahren und Freiräumen. So sagt etwa einer der Paragrafen in der Satzung zum Thema Freiflächengestaltung aus, dass meterhohes Einzäunen eine für den Fischerhuder Ortskern unerwünschte Maßnahme sei. Tabery erläuterte anhand von Beispielen, wie die neue Gestaltungssatzung mit Leben gefüllt werden soll. „Dächer sind mit die wichtigsten Bauteile“, erklärte Tabery, dass diese nicht mit Gauben überfüllt werden sollten. Ein Teilnehmer der virtuellen Einwohnerversammlung wollte wissen, ob das Fischerhuder Ortsbild nicht zwangsläufig Walmdächer vorschreibe. Tabery erklärte, dass es im Ort etliche Häuser, die keine Abwalmung am Dach haben, sondern glatte Dächer. Auch Balkone seien innerhalb der Satzung erlaubt, ergänzte Tabery.

Zum Abschluss der rund einstündigen Veranstaltung äußerte auch Bürgermeister Tim Willy Weber seine Zufriedenheit: „Der lange Prozess hat das Thema trotz unterschiedlicher Auffassungen befriedet. Es war unversöhnlich und ist versöhnlich geworden.“